PRESSEAVISO: „DSGVO – Ein Jahr danach!“

Wien/Linz (OTS) - Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union ist die weitreichendste und gleichzeitig wohl umstrittenste Maßnahme auf dem Gebiet des aktuellen europäischen Datenschutzrechts. Sie ist nunmehr seit einem Jahr in Geltung und es ist daher Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen:

Hatte die DSGVO wirklich die negativen Auswirkungen auf zentrale Unternehmensbereiche, die Kritiker im Vorfeld befürchteten? Haben die Rechte von Betroffenen eine nachhaltige Stärkung erfahren?

Zu diesen und weiteren Fragen veranstaltet die Rechtsanwaltskanzlei SCWP Schindhelm am 21. Mai 2019 in Linz und am 23. Mai 2019 in Wien eine Diskussionsveranstaltung. Unter dem Titel „DSGVO – Ein Jahr danach!“ werden zwei Experten Impulsvorträge zu den vergangenen und zukünftigen Herausforderungen rund um die Datenschutz-Grundverordnung halten und mit Gästen aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen diskutieren.

Im Rahmen der Veranstaltung wird auch das von RA Dr. Michael M. Pachinger, CIPP/E, herausgegebene, brandaktuelle Buch „Datenschutz, Recht und Praxis“ präsentiert.

Vortragende



Dr. Michael M. Pachinger CIPP/E

Rechtsanwalt, Partner

SCWP Schindhelm, Wels

Dr. Hannelore Schmidt

Datenschutzbeauftragte

Austrian Airlines AG

DSGVO - Ein Jahr danach!

Datum: 21.05.2019, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: SCWP Schindhelm

Böhmerwaldstraße 14, 4020 Linz, Österreich

DSGVO - Ein Jahr danach!

Datum: 23.05.2019, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: SCWP Schindhelm

Wächtergasse 1, 1010 Wien, Österreich

