AVISO: 69. Österreichischen Städtetag in Rust - feierliche Eröffnung u.a. mit Bundespräsident am Mittwoch

Wien (OTS/RK) - Von Mittwoch, 22. Mai bis Freitag, 24. Mai 2019 laden der Österreichische Städtebund und die Freistadt Rust zum 69. Österreichischen Städtetag 2019.

Zur feierlichen Eröffnung am Mittwoch um 15 Uhr werden unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Justizminister Josef Moser, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Städtebund-Präsident Michael Ludwig erwartet. Mehr als 1000 BürgermeisterInnen und KommunalpolitikerInnen aus ganz Österreich sowie europäische VertreterInnen nehmen am Österreichischen Städtetag teil. Der Österreichische Städtetag, der jedes Jahr in einer anderen Stadt stattfindet, ist gleichzeitig die Generalversammlung des Österreichischen Städtebundes und seiner 256 Mitglieder.

Am 3. Tag (Freitag, 24.5.) findet eine Podiumsdiskussion aller SpitzenkandidatInnen zur EU-Wahl statt: es diskutieren Karoline Edtstadler (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Georg Mayer (FPÖ), Thomas Waitz (Die Grünen), Claudia Gamon (NEOS), Johannes Voggenhuber, (Initiative 1 Europa).

Für MedienvertreterInnen findet vor Beginn der dreitägigen Veranstaltung ein Mediengespräch statt, bei dem sie sich auch für die Tagung akkreditieren lassen können. Bitte, merken Sie vor:

Mediengespräch Österreichischer Städtetag

Wann: Mittwoch, 22.Mai.2019, 11.00 Uhr

Wo: Seehotel Rust, Raum Purbach (Gartengeschoss)

Am Seekanal 2-4, 7071 Rust

Programmüberblick Österreichischer Städtetag

Mittwoch, 22.5. 15 Uhr Eröffnung des 69. Städtetages 2019 mit u.a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundesminister Josef Moser, Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig, Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil, Präsident Karl-Heinz Lambertz, Europäischer Ausschuss der Regionen und der Festreferentin Barbara Zehnpfennig, Professur für Politikwissenschaften (Politische Theorie und Ideengeschichte) an der Universität Passau.



Donnerstag, 23.5. Arbeitskreise zu den Themen „Finanzierung der Pflege" „Der öffentliche Dienst - ein attraktiver Arbeitgeber?", „Umweltfreundlich mobil - aber wie?", und „Baulandentwicklung vs. Naturschutz "

zu den Themen „Finanzierung der Pflege“ „Der öffentliche Dienst - ein attraktiver Arbeitgeber?“, „Umweltfreundlich mobil - aber wie?“, und „Baulandentwicklung vs. Naturschutz Freitag, 24.5. Podiumsdiskussion "Europa im (politischen) Umbruch" mit den österreichischen SpitzenkandidatInnen zur EU-Wahl 2019. Am Podium Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Georg Mayer (FPÖ), Thomas Waitz (Die Grünen), Claudia Gamon (NEOS), Johannes Voggenhuber, (Initiative 1 Europa)

Hinweis für Medien: Mit der Festrednerin Barbara Zehnpfennig ist am Mittwoch, 18 Uhr ein Hintergrundgespräch geplant. Bitte unbedingt um Anmeldung vorab.

Das genaue Programm finden Sie hier:

https://www.staedtebund.gv.at/staedtetag/staedtetag-2019/programm/

Fotos finden Sie laufend zum Download unter:

http://www.markuswache.com/archiv/staedtetag2019

Fotocredit: Markus Wache/markuswache.com

Weitere Informationen: www.staedtetag.at oder www.staedtebund.gv.at





Rückfragen & Kontakt:

Saskia Sautner

Österreichischer Städtebund

Tel: +43 676 8118 89990

Mobil: +43 676 8118 89990

saskia.sautner @ staedtebund.gv.at