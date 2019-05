Vinyl, Vinyl, nur Du allein!

Vinyl Pre-Order-Party mit Live-Erstpressung der Vinylausgabe von "Puttin' Off The Ritz (Puttin' On The Remix)"

Wien (OTS) -

Vom Tanzparkett zum Dancefloor

Unter dem Motto "Wirf Dich aus der Schale" haben die Produzenten Rainer C. Regatschnig, Justin Fidèle und Wolfgang Lohr die Musik von Oma & Opa neu arrangiert, mit aktuellen SängerInnen aufgenommen und remixt, damit die Enkerln von heute zur Musik von damals die Nächte durchtanzen können.

120 BPM zum 120. Geburtstag

Herausgekommen ist eine besondere Club Mix-Collection der besten Fred Astaire Klassiker zum 120. Geburtstag der Film- und Tanzlegende mit Stars wie Taco (Nr. 3 in den USA mit "Puttin' On The Ritz"), Right Said Fred (Nr. 1 in den USA mit "I'm Too Sexy"), Ashley Slater von Freakpower (90er Kulthit "Turn On, Turn In, Cop Out" aus der Levis- Werbung), Kitten and The Hip (Szeneband aus London), Alvin Chea (mit seiner Band Take 6 in den Jazz-Billboardcharts 2018 Nr.1), Electro-Crooner Louie Austen sowie anderen Überraschungsgästen.

Puttin' Off The Ritz

Vinyl-Fans haben am Donnerstag, 13. Juni 2019 die Gelegenheit live die Entstehung der Vinylausgabe des Albums "Puttin' Off The Ritz (Puttin' On The Remix)" zu erleben. Das Label R&B Music ladet nämlich zur Vinyl Pre-Order-Party mit Live-Erstpressung, DJ Line und Livemusik mit Louie Austen ins SUPERSENSE Café - Studio – Manufaktur, wo Partygäste passend zum Motto und Party-Dresscode "Puttin' Off The Ritz (Wirf Dich aus der Schale)" auch ein Bodypainting-Special" erwartet. Durch die Highlights des Abends begleitet Vinyl-Conferencier und FM4-Moderator Herr Hermes, der auch die Vinyl-Erstpressung unter den Partygästen verlosen wird.

VINYL PRE-ORDER-PARTY

Moderation: Herr Hermes (FM4)



# Welcome-Drink & Snacks

# Bodypainting-Live-Special

# Small Talk mit dem Producer-Trio

# DJ Line (Album Live-Mix)

# Party with Louie Austen (live)

# Verlosung der Vinyl-Erstpressung

# DJ Line (Fade Out)

Datum: 13.06.2019, 19:00 - 22:00 Uhr

Ort: Supersense

Praterstraße 70, 1020 Wien, Österreich

Url: http://www.facebook.com/events/586812711804346/

Rückfragen & Kontakt:

R&B Music, Mobil: 699 - 124 72 304, eMail: office @ rb-gmbh.info