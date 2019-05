GRAS: Menstruation ist kein Luxus!

GRAS verteilt Menstruationstassen, Binden und Tampons

Wien (OTS) - Bei der heutigen Verteilaktion der Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS) mit Grüner EU-Kandidatin Sarah Wiener vor dem Eingang der Universität Wien wurden Menstruationstassen, Binden und Tampons an die Studierenden ausgegeben. “Monatshygieneartikel sind Produkte des täglichen Bedarfs. Dennoch sind sie in Österreich mit dem höchsten Steuersatz von 20% besteuert”, sagt Adrijana Novakovic, eine der beiden bundesweiten Spitzenkandidatinnen der GRAS. “Das entspricht einem höheren Steuersatz als beispielsweise bei Luxusgütern wie Champagner oder Kaviar. Wir fordern daher lautstark die Senkung der Steuer auf Monatshygieneartikel in Österreich!”, so Dietlinde Oberklammer, eine der beiden bundesweiten Spitzenkandidatinnen der GRAS.

“Menstruationsartikel werden wie Luxusgüter behandelt. Damit muss Schluss sein!”, so Oberklammer weiter. Die GRAS fordert die Abschaffung des EU-weiten Mindeststeuersatzes von 5% und ein Ende des Stigmas von Menstruation. “Menstruation ist kein Luxus! Als Studierendenorganisation setzen wir uns vor allem für die Anliegen der Studierenden ein. Daher setzen wir uns für kostenfreie Monatshygieneartikel an allen Hochschulstandorten ein!”, so Novakovic abschließend.

