Großbrand in Simmering: Rasche Sofort-Hilfe für betroffene Unternehmer

WK Wien stellt 40.000 Euro und Büroräume für Unternehmer zur Verfügung - Stadt Wien und Wirtschaftsagentur unterstützen mit Förderungen und Büroräumen

Wien (OTS) - Vom verheerenden Brand am Simmeringer Enkplatz sind auch 26 Unternehmer, elf davon in der Erdgeschoßzone unmittelbar betroffen. Die Wirtschaftskammer Wien hat nun ein umfassendes Unterstützungspaket mit finanzieller Soforthilfe in Höhe von 40.000 Euro und kostenfreien Ausweichbüroräumen geschnürt. Unterstützung gibt es auch seitens Stadt Wien und Wirtschaftsagentur Wien. Sie rollen ihre Förderungsberatung für die Unternehmer aus und bieten ebenfalls Büroräumlichkeiten, die für die ersten drei Monate mietfrei sind.

„Das wichtigste ist, dass keine Menschen verletzt wurden. Damit die betroffenen Unternehmer jetzt so schnell wie möglich ihre Arbeit wiederaufnehmen können, bieten wir neben der finanziellen Soforthilfe Büroräumlichkeiten an. Für Fragen rund um Förderungen, haben wir eine mobile Beratungsstelle direkt am Enkplatz eingerichtet. Dort helfen wir individuell weiter“, sagt WK Wien Präsident Walter Ruck beim Besuch der Unternehmer vor Ort – gemeinsam mit Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke zum Hilfspaket: „Die Stadt Wien greift nicht nur den Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern auch den betroffenen Wirtschaftsbetrieben schnell und unkompliziert unter die Arme. Beim Business Support unserer Wirtschaftsagentur Wien laufen die Vergabe der mietfreien Räumlichkeiten genauso wie die Förderberatung für die Betroffenen zusammen.“

Für die individuellen Beratungen direkt vor Ort stellt die WK Wien eine mobile Servicestelle in einem Container zur Verfügung. Dort stehen die ganze kommende Woche über Experten den Unternehmern zur Seite. Sie können rasch und unbürokratisch den Antrag für die finanzielle Soforthilfe der WK Wien stellen - vorerst stehen 40.000 Euro zur Verfügung. Je nach Ausmaß des Schadens kann die Summe – wie schon früher bei der Hochwasserhilfe – noch aufgestockt werden. Darüber hinaus werden Unternehmensberater, Versicherungsagenten und Mitarbeiter der WK Wien sowie der Wirtschaftsagentur Wien vor Ort sein und den Unternehmern helfen.

Zwtl.: Das Unterstützungs-Paket im Detail:

Wirtschaftskammer Wien:

Kostenlose Arbeitsplätze in Coworking-Spaces im Haus der Wiener Wirtschaft in 1020 Wien

Direkter finanzieller Zuschuss als Sofortmaßnahme

Beratung und Gespräche vor Ort – Unternehmensberatung sowie Förderberatung durch WKO im Bezirk

Wirtschaftsagentur Wien:

Büroräumlichkeiten mit dreimonatiger Mietfreistellung

Nahversorgungsförderung – Digitalisierung (10 % bzw. 50 %) mit Zuschuss von ma. 10.000 Euro

Nahversorger-Fokus (50 %) – Zuschuss von max. 50.000 Euro

Geschäftsbelebung – Raum für Neues (50 %) – Zuschuss von max. 15.000 Euro für einen neuen Standort (bisheriger Leerstand)

Ein Mitarbeiter der Wirtschaftsagentur steht als Ansprechpartner für Förderfragen zur Verfügung

Die mobile Servicestelle hat Mo – Do von 8 – 17 Uhr und Freitag von 8 – 14 Uhr geöffnet.

