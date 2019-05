JETZT-Liste Pilz: Sebastian Kurz betreibt Kindesweglegung mit der FPÖ

Die Geister, die er rief, wird er nicht mehr los

Wien (OTS) - Maria Stern, Parteiobfrau und Frauensprecherin von JETZT-Liste Pilz nimmt Stellung zur Pressekonferenz von Sebastian Kurz:

„Außer Selbstlob für die Regierungsarbeit, die durchaus mehrheitlich von der FPÖ gesteuert wurde, haben wir nicht viel Neues erfahren. Ein ÖVP-Politiker mit Haltung hätte unsere Heimat niemals in eine solche Situation gebracht. Sein Zitat „Wir wollen keinen neuen Rechtsruck auf europäischer Ebene“ führt sich selbst ad absurdum. Sebastian Kurz war es, der – wissend um die Verfasstheit der FPÖ – diese in die Regierung gehievt hat. Internationale Medien haben ausführlich darüber berichtet, und die Positionierung Österreichs klar rechts widergespiegelt.“

„Sich jetzt, kurz vor der EU-Wahl, von den Geistern, die er rief, loszusagen, wird so nicht gelingen. Ich appelliere an alle ÖsterreicherInnen kommenden Sonntag zur Wahl zu gehen, und nicht auf leere Worte hereinzufallen“, so Stern abschließend.

