ORF SPORT + mit der Eishockey-WM

Auch am 21. Mai: PK zum Auftakt des Nationenpreises

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 21. Mai 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz zum Auftakt des Nationenpreises um 11.00 Uhr und von den Eishockey-WM-Spielen Tschechien – Schweiz um 12.00 Uhr und Schweden – Russland um 20.00 Uhr, das Magazin „Road to the FIFA Women’s World Cup France 2019“ um 11.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 14.45 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom „Ötzi Alpin Marathon“ um 19.30 Uhr und vom DTM-Sonntagsrennen Belgien 2019 um 22.45 Uhr sowie das Judo-Bundesliga-Magazin 2019 um 19.45 Uhr.

Österreich hat erstmals in der Geschichte den Aufstieg in die Division 1 des FEI Nations Cup geschafft. 2018 gewann die rot-weiß-rote Springreiter-Equipe rund um den WM-Sechsten Max Kühner das Divisionsfinale in Budapest und belegte im Weltfinale in Barcelona nach dem Sensationssieg in Runde 1 am Ende Platz 7. 2019 geht es erstmals Ende Mai in St. Gallen in der Division 1 gegen Europas Top-Teams. Davor lädt der Österreichische Pferdesportverband am 21. Mai zum Mediengespräch nach Wattens. Mit dabei ist unter anderem Österreichs Nationenpreisteam mit Max Kühner, Julia Houtzager-Kayser, Felix Koller, Anna Markel und Equipechef Marcus Wallishauser.

Von 10. bis 26. Mai geht in der Slowakei die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft über die Bühne. ORF SPORT + überträgt an allen Spieltagen live. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Details unter http://presse.ORF.at.

