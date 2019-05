Weil nur reden nicht reicht: McDonald’s Österreich präsentiert „Machhaltigkeit“

Nachhaltigkeitsbericht, Plattform und neue Informationskampagne

Brunn am Gebirge (OTS) - Der heimische Systemgastronomie-Marktführer McDonald’s Österreich präsentiert sein neues Konzept der „Machhaltigkeit“ und legt mit der Veröffentlichung des mittlerweile vierten Nachhaltigkeitsberichts und einer neuen österreichweiten Informationskampagne die bislang umfassendste Darstellung seiner langjährigen Nachhaltigkeitsaktivitäten vor.

Wer in diesen Tagen die aktuelle McDonald’s-Kampagne bemerkt (beispielsweise „Für uns sind Lebensmittel aus Österreich kein Thema“), mag auf den ersten Blick irritiert sein – doch findet sich schon bald die Erklärung: Machen statt reden lautet das Motto, nach dem McDonald’s Österreich seine gesellschaftliche, ökologische und ökonomische Verantwortung seit vielen Jahren wahrnimmt. „Nachhaltigkeit ist bei McDonald’s Österreich kein Thema, sondern Selbstverständlichkeit. Als starke internationale Marke und zugleich tief in Österreich verwurzeltes Unternehmen konnten wir uns in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle erarbeiten. Beispielsweise kommen 70 Prozent der bei uns verwendeten Lebensmittel aus Österreich und unsere Recyclingquote liegt bei derzeit 90 Prozent“, so Isabelle Kuster, Managing Director von McDonald’s Österreich. Aktuell dokumentiert werden diese konkreten Maßnahmen und Bemühungen nicht nur in der genannten aufmerksamkeitsstarken Informationskampagne, sondern auch im neuen Nachhaltigkeitsbericht, auf der digitalen Plattform machhaltigkeit.at und in Gästefoldern, die in den 194 heimischen Restaurants aufliegen.

Ausblick auf 2025: Größe nutzen, um Großes zu bewegen

Die bereits 2011 festgelegte und laufend weiterentwickelte Nachhaltigkeitsstrategie von McDonald’s Österreich wird in den kommenden Jahren die Größe des Unternehmens bestmöglich nutzen, um positive Entwicklungen voranzutreiben. So ist McDonald’s Österreich mit 40.000 Partnerbetrieben nicht nur der größte Gastronomie-Partner der heimischen Landwirtschaft, sondern mit 9.600 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Systemgastronomie. „Nachhaltiges Wirtschaften heißt für uns, unsere Verantwortung als Branchenvorreiter wahrzunehmen und jeden Tag einen Schritt weiterzugehen“, bekräftigt Isabelle Kuster.

Neben dem bisher Erreichten nennt das Unternehmen auch Ziele bis 2025, die unter anderem eine Steigerung des Anteils der Lebensmittel aus Österreich von derzeit 70 auf 80 Prozent, eine Verdoppelung der ausgegebenen Kinder- und Jugendbücher im Happy Meal von derzeit einer Million auf zwei Millionen pro Jahr und die Weiterentwicklung der Verpackungslösungen vorsehen: Zukünftig sollen alle Verpackungen aus 100 Prozent recycelten Materialien bestehen.

Weitere Informationen & Downloadmöglichkeit: www.machhaltigkeit.at

Hintergrundinformation: Verantwortungsvolles Wirtschaften

Verantwortung für das Produktsortiment



100 % österreichisches Rind, Kartoffeln, Milchprodukte und Freilandeier

AMA-Gütesiegel

Größter Gastronomiepartner der österreichischen Landwirtschaft

12.600 regionale Landwirte im M-Rind-Programm

Verantwortung für die Umwelt

90 % recycelter Abfall

70 % Verpackungen aus Papier/Karton

53 % der LKW Fuhrparkfahrten mit Biodiesel

- 62 % CO₂ Reduktion seit 2005



Verantwortung für Gäste und Familien

Rund 1 Million Bücher pro Jahr

6,4 Millionen Vitaminkicks pro Jahr



Förderung von Kinder- und Jugendbewegung

0 % künstliche Farb- und Geschmacksstoffe im Happy Meal

Unterstützung der Ronald McDonald Kinderhilfe



Verantwortung für das Team

9.600 Mitarbeiter/innen

Über 50 % Frauen in Führungspositionen



1/3 Teilzeit, 2/3 Vollzeit



91 Herkunftsländer

Rückfragen & Kontakt:

Wilhelm Baldia | Unternehmenssprecher | +43 (0)664 8534999 | E-Mail: wilhelm.baldia @ at.mcd.com

Tara Bichler | Specialist Communications | +43 (0)664 6144469 | E-Mail: tara.bichler @ at.mcd.com

Website: mcdonalds.at/pressekontakt