„Wirtshaus“-Vortrag im Ottakringer Bezirksmuseum

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Ottakring (16., Richard-Wagner-Platz 19 b, Eingang: Hasnerstraße) wird noch bis Sonntag, 29. September, die eindrucksvolle Sonder-Ausstellung „Zu Gast in Ottakring“ gezeigt. Zu besichtigen sind „Beisl, Restaurants und Kaffeehäuser in historischen Bildern“. Ein interessanter Vortrag rundet die Schau ab: Am Donnerstag, 23. Mai, spricht die Kuratorin Edith Fridrich über die einstmalige „Wirtshaus-Szene“ in Neulerchenfeld, über die Heurigen im Liebhartstal, über Weinlokale im „Alten Ort“, über Gastwirtschaften mit Ball- und Bankettsälen im Brunnengasse-Viertel sowie über „Tschocherln“ und „Beisln“. Die Referentin veranschaulicht ihre Erklärungen mit einer „Power-Point-Präsentation“. Beginn ist um 16.00 Uhr. Der Eintritt in das Museum sowie die Teilnahme am Vortrag sind kostenlos. Auskünfte dazu: Telefon 4000/16 127.

Information per E-Mail: bm1160@bezirksmuseum.at

Das Ottakringer Bezirksmuseum ist jeweils am Donnerstag (16.00 bis 19.00 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) offen. Der Zutritt ist traditionell gratis. An Feiertagen, an schulfreien Tagen und im Juli/August bleiben die Räumlichkeiten gesperrt. Über die umfangreiche Dauer-Ausstellung zur Vergangenheit von Ottakring und über die aktuelle Sonder-Ausstellung zur bunten gastronomischen Geschichte des 16. Bezirks informiert das auf ehrenamtlicher Basis werkende Bezirkshistoriker-Team (Leiter: Jochen Müller) gerne via E-Mail: bm1160@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Ottakring: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 16. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/ottakring/

