Favoriten: Rappelkopf, Josefsruhe und Entertainment

Raimund-Abend (21.5.), „G’schichterln“ (23.5.) und Vegas-Show (25.5.)

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtliche Team des Vereines „Kultur 10“ macht auf die nächsten Veranstaltungen im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) aufmerksam: Am Dienstag, 21. Mai, beginnt um 19.00 Uhr das unterhaltsame Schauspiel „Ferdinand Raimund, Rappelkopf“. Verfasser des feinen Werkes ist der Autor Helmut Korherr. Mitwirkende sind Ulli Fessl, Stephan Paryla und Kurt Hexmann. Thema des Abends ist das Leben des Dichters Ferdinand Raimund (1790 – 1836), von dessen Liebschaften bis zur Neigung zur Hypochondrie. Der Eintritt ist gratis. Mehr Informationen: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“-Sekretariat).

Das Ensemble „Wiener Blues“ sorgt am Donnerstag, 23. Mai, im „Waldmüller-Zentrum“ mit der neuen Produktion „Die Josefsruhe am Laaerberg“ für Kurzweil. Nino Holm (Geige, Kontragitarre), Heinz Jiras (Ziehharmonika) plus Peter Steinbach (Liedgesang, Rezitation) servieren allerhand „entstaubte G’schichterln aus Wien“ und althergebrachte Weisen aus der Wienerstadt. Anfang: 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

In seinem abwechslungsreichen Programm „A Trip To Las Vegas“ wandelt der stimmgewaltige Sänger „Chris Kay“ am Samstag, 25. Mai, ab 19.00 Uhr, auf den Spuren von Elvis Presley, Dean Martin, Tom Jones und anderer Berühmtheiten. Einmal mehr wird der vielseitige Vokalist seinem guten Ruf als „The Voice Of Entertainment“ gerecht. Der Zutritt zum Las Vegas-Konzert im „Waldmüller-Zentrum“ kostet pro Person 10 Euro. Auskünfte über Kultur-Termine in der Veranstaltungsstätte in der Hasengasse 38 sind via E-Mail einzuholen: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Autor Helmut Korherr („Raimund, Rappelkopf“): www.helmutkorherr.at/-ferdinand-raimund-rappelkopf.html

Ensemble „Wiener Blues“: www.wiener-blues.at/

Sänger Chris Kaye: www.chris-kaye.com

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse