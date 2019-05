„fidelio“-Klassikhighlights jetzt auch im ORF TELETEXT

Außerdem ausverkaufte Matinee mit Mariss Jansons live aus dem Musikverein am 2. Juni 2019

Wien (OTS) - Ab sofort können Klassikfans die „fidelio“-Programmhighlights auch im ORF TELETEXT abrufen. In der Rubrik Kultur und Show, auf Seite 419, finden sich neben Ankündigungen zu Live-Events und On-Demand-Premieren auch Veranstaltungstipps und Infos zu Themenschwerpunkten und Aboaktionen.

Mag. (FH) Georg Hainzl, „fidelio“-Geschäftsführer: „Der ORF TELETEXT gilt als jahrzehntelang bewährtes Informationsmedium und bietet für uns eine optimale zusätzliche Plattform, um das Klassikpublikum über die wichtigsten ‚fidelio‘-News und Live-Highlights zu informieren.“

Abokonzert der Wiener Philharmoniker mit Mariss Jansons live auf „fidelio“

Die Abonnementkonzerte der Wiener Philharmoniker begeistern das Publikum im immer restlos ausverkauften Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Mit „fidelio“ können Klassikfans jetzt bei der philharmonischen Matinee am Sonntag, dem 2. Juni 2019, um 11.00 Uhr live dabei sein. Dirigiert wird das Konzert von Stardirigent Mariss Jansons.

Auf dem Programm dieses Konzerthighlights steht zunächst Robert Schumanns Symphonie Nr. 1, B-Dur, op. 38, „Frühlingssymphonie“. Nach der Pause erklingt dann Hector Berlioz’ Symphonie fantastique, op. 14 „Épisode de la vie d’un artiste“.

Allen Klassikfans, die Jansons besonders schätzen, bietet „fidelio“ in seiner „Klassithek“ die Möglichkeit, sich vorab auf die Matinee am Sonntag einzustimmen – u. a. mit einem Porträt des lettischen Dirigenten aus dem Jahr 2011 und einem Festspielgespräch mit Jansons und Barbara Rett anlässlich der Salzburger Festspiele 2017.

„fidelio“ – der digitale Klassik-Treffpunkt

Jederzeit auf allen Endgeräten abrufbar, bietet „fidelio“ Top-Live-Events, regelmäßige Premieren, eine umfangreiche Klassithek und einen kuratierten 24-Stunden-Kanal. Der Blog „Leonore und Florestan“ (https://blog.myfidelio.at) bietet darüber hinaus wissenswerte Anekdoten und Neuigkeiten aus der Welt der Klassik sowie Möglichkeiten zum Mitdiskutieren.

Rückfragen & Kontakt:

„fidelio“

Birgit Mülleder

(01) 87878 – DW 12452

birgit.muelleder @ orf.at

https://www.myfidelio.at/presse