RHI Magnesita: Die treibende Kraft der METEC 2019

CEO Borgas: „Innovation ist der Schlüssel zur Kundenzufriedenheit.”

Wien (OTS) - „Wenn wir von Innovation sprechen, meinen wir damit Feuerfestlösungen auf einem völlig neuen Niveau. Wir nennen es ‚Refractory 4.0‘“, sagt Stefan Borgas, CEO von RHI Magnesita, anlässlich der Teilnahme des Unternehmens an der METEC 2019 im Juni. „Innovation ist der Schlüssel zur Kundenzufriedenheit. Als treibende Kraft in der Branche müssen wir unseren Kunden die besten Lösungen liefern und sie an der Wertschätzung teilhaben lassen.“

Die METEC ist die größte internationale Fachmesse für Metallurgie, Stahlguss und Stahlerzeugung. Sie findet alle vier Jahre in Düsseldorf (Deutschland) statt. „Alle wichtigen Stakeholder unserer Branche werden anwesend sein. Dadurch haben wir die einmalige Gelegenheit, mit unseren Kunden und Partnern die Trends zu diskutieren und die neuesten Technologien zu präsentieren“, sagt Gustavo Franco, CSO von RHI Magnesita. „Wir werden wir nicht nur an der Messe teilnehmen, sondern wir wollen einen Unterschied machen. Die Feuerfestindustrie muss sich neu positionieren, dabei nehmen wir eine führende Rolle ein, indem wir gemeinsam mit unseren Partnern Innovationen vorantreiben. Wir geben Kunden und Partnern einen Vorgeschmack auf künftige Entwicklungen. Der laufende Austausch ist ein elementarer Bestandteil von Innovation.“

RHI Magnesita Messestand: Der ‘Times Square’ der METEC

Auf einer Gesamtfläche von 644 m2 präsentiert RHI Magnesita die neuesten Lösungen, die sich vom „Smart Mining“ bis hin zu „Smart Plants“, den Produktionsstätten der Zukunft, erstrecken. Dazu gehören Themen wie Big Data, Digitalisierung, Automatisierung & Robotik, Prozesssicherheit und Nachhaltigkeit. Blickfang des RHI Magnesita Messestands ist eine geschwungene LED-Wand, die den Stand zum ‚Times Square‘ der METEC werden lässt. Vier interaktive Augmented-Reality-Bildschirme, angeordnet entlang der LED Wand, laden die Besucher ein, mehr über den Lebenszyklus der RHI Magnesita Produkte von der Rohstoffgewinnung bis hin zu Kundenlösungen zu erfahren und Refractory 4.0 zu erleben. Abgerundet wird das Bild durch fünf Touch-Tables, an denen sich Interessierte in E-Broschüren über RHI Magnesitas Produkte und Lösungen informieren können.

Besuchen Sie RHI Magnesita bei der METEC

Wann: 25.-28. Juni 2019

Wo: Halle 05, Stand E29, Messe Düsseldorf, Am Staad (Stockumer Höfe), 40474 Düsseldorf, Deutschland

Online: rhimagnesita.com/metec



Medienvertreter sind herzlich eingeladen, den Stand zu besuchen, zu fotografieren und Interviews zu führen. Das Executive Management Team des Unternehmens wird vollständig anwesend sein. Für eine Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an:

Lisa Fuchs

Unternehmenssprecherin

lisa.fuchs @ rhimagnesita.com

+43 699 1870 6198

Über RHI Magnesita

RHI Magnesita ist der Weltmarktführer bei hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C unverzichtbar sind. Sie kommen unter anderem in der Stahl-, Zement-, Nichteisenmetalle- und Glasindustrie zum Einsatz. Durch die vertikal integrierte Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und den leistungsorientierten Gesamtlösungen bedient RHI Magnesita Kunden in nahezu allen Ländern weltweit. Mit über 14.000 Mitarbeitern in 35 Produktionswerken sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten weist das Unternehmen eine hohe geografische Vielfalt auf. RHI Magnesita nützt seine globale Führungsposition bei Umsatz, Größe, Produktportfolio und breiter geografischer Präsenz weltweit aus, um gezielt Länder und Regionen zu erschließen, die von wachsenden Märkten und guten Konjunkturaussichten profitieren.

Die Aktie des Unternehmens notiert mit einem Premium-Listing an der Londoner Börse (Symbol: RHIM) und gehört dem FTSE 250 Index an. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rhimagnesita.com

