Neuer Rekord für oe24.TV: 350.000 Zuseher am „Neuwahl-Tag“

Beste Quote seit Sendestart – Bis zu 6,7 Prozent Marktanteil – Mehr als 1,3 Millionen Bruttoviews und 529.000 Nettoviews bei Online-Video-Abrufen

Wien (OTS) - Einen Sensationserfolg feierte oe24.TV mit seiner Nonstop-Übertragung der Regierungskrise am Samstag: Insgesamt hatte oe24.TV an diesem Tag eine Nettoreichweite von 350.000 Sehern - das ist neuer Senderrekord.

Vor allem rund um den Strache-Rücktritt hatte Österreichs neuer News-Sender eindrucksvolle Seherzahlen: Vormittags stieg der Marktanteil bis auf 6,7 Prozent (Spitzenwert zwischen 10.00 und 10.15 Uhr), die Viertelstunden-Reichweiten lagen bei bis zu 77.000 Personen Nettoreichweite (11.45 – 12.00 Uhr) bzw. 69.000 Personen Durchschnittsreichweite (12.00 – 12.15 Uhr). Teilweise dreimal so viele Zuseher wie ORF 1: Zwischen 9.00 und 17.00 Uhr erreichte oe24.TV mit durchschnittlich 41.000 Sehern mehr als den dreifachen Wert von ORF1.

Insgesamt erreichte oe24.TV am Samstag einen Marktanteil von 2 Prozent - lag damit vor ATV, Sat.1, Kabel 1 und ORF 3.

Sensationell: Bei den - traditionell an Politik weniger interessierten - unter 50-jährigen Zusehern war der oe24.TV-Marktanteil mit 2,9 Prozent sogar noch deutlich besser. Insgesamt hatte oe24.TV von Freitag bis Sonntag eine kumulierte Nettoreichweite von 510.000 Zusehern (weitester Seherkreis). Mit diesen historischen Bestwerten gipfelt das starke Wachstum von oe24.TV: In den vergangenen 30 Tagen waren es sogar 1,084 Millionen Zuseher.

Sensationell waren aber vor allem auch die digitalen Streaming-Abrufe von oe24.TV: Bei den Nettoviews erreichte oe24.TV am Samstag 529.098 – der bisher beste Wert in der Sendergeschichte. Bei den Bruttoviews knackte oe24.TV mit 1.364.195 Abrufen sogar die 1-Millonen-Grenze an nur einem Tag! 973.631 Bruttoviews verzeichnete alleine der Livestream von oe24.TV.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Personen 12+ bzw. bei Marktanteil 12-49 Jahre, vorläufig gewichtete Daten; kumulierte Reichweite: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen); Streaming: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Web

