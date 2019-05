Gemälde vom Kardiologen im Bezirksmuseum 19

Wien (OTS/RK) - Bruno Schober, Jahrgang 1924, war als Facharzt für Innere Medizin erfolgreich tätig und wandte sich beim Eintritt in den Ruhestand der Kunst zu. Auch auf diesem Gebiet erbringt der emeritierte Kardiologe und Arbeitsmediziner beeindruckende Leistungen: Am Freitag, 24. Mai, präsentiert Schober bei einem um 19.00 Uhr beginnenden Kultur-Abend im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) einen feinen Querschnitt durch sein künstlerisches Schaffen. Rund 80 Gemälde hat der Kreative für die Schau ausgewählt und mit Objekten ergänzt. Die Art der Darstellungen im eigenständigen Stil und die Wirkungskraft der Farben wirken anziehend auf die Betrachterinnen und Betrachter der Arbeiten. Der Eintritt ist frei. Auskunft: Telefon 368 65 46, E-Mail bm1190@bezirksmuseum.at.

Bruno Schober widmet sich in seinen Malereien verschiedensten Themen, von der „Faszination Hand“ bis zu Kreuzweg-Ansichten. Der Mensch, der Sinn des Seins und die Religion haben im Tun Schobers eine große Bedeutung. Der malende Mediziner ist auch Buch-Autor: Die Publikation „Glauben an den Glauben“ liegt in der Bilder-Schau im Döblinger Bezirksmuseum zur Einsichtnahme auf. Schober gehört dem „Österreichischen Ärztekunstverein“ an. Mehr Informationen über den Künstler lesen Interessierte im Internet nach: www.bruno-schober.com/.

