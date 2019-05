Brigittenau: Leben und Schaffen von Friedrich Cerha

Wien (OTS/RK) - Im Mai betreffen die Veranstaltungen des Kultur-Vereines „Aktionsradius Wien“ das Kapitel „Lebensgeschichten (Menschen, Biografien, Familien)“. Am Dienstag, 21. Mai, ab 19.30 Uhr, steht im „Aktionsradius“-Lokal (20., Gaußplatz 11) das Leben und melodiöse Schaffen des großen österreichischen Tondichters Friedrich Cerha im Blickpunkt. Der 1926 geborene Komponist ist der Doyen der heimischen Gegenwartsmusik. 2006 hat der Filmer Robert Neumüller das Porträt „Friedrich Cerha – So möchte ich auch fliegen können“ gestaltet. Der „zeitlose“ Streifen ist an dem Abend zu sehen. Nach der Film-Vorführung spricht Neumüller über seine einstigen Begegnungen mit Cerha. Das Publikum wird um Spenden ersucht. Informationen: Telefon 332 26 94 bzw. E-Mail office@aktionsradius.at.

Tonsetzer Friedrich Cerha (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Friedrich_Cerha

