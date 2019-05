KufsteinerlandCard - der Schlüssel zum perfekten Urlaub

Ab 1. Juli 2019 gibt es eine Karte voller Erlebnisse

Kufstein (OTS) - Ferien im Kufsteinerland werden jetzt noch attraktiver. In diesem Sommer hat die KufsteinerlandCard, die der Schlüssel zu vielen gratis oder ermäßigten Urlaubserlebnissen und Serviceleistungen ist, Premiere. Die Karte selbst ist kostenlos, ab einer Übernachtung direkt beim Gastgeber erhältlich und damit ab dem zweiten Aufenthaltstag gültig.

Das Kufsteinerland ist voller abwechslungsreicher Urlaubserlebnisse. Ob es der Ausflug zur Festung Kufstein mit einer Zeitreise in vergangene Jahrhunderte ist oder die Fahrt mit dem Lift hinauf ins legendäre Kaisergebirge mit Wanderungen zu romantischen Almhütten vor der spektakulären Kulisse des Wilden Kaisers. Es kann auch der Besuch bei der weltberühmten Haflingerzucht in Ebbs oder beim exklusiven Glasproduzenten Riedel sein. Diese Perlen, wie man die Attraktionen in der Region nennt, können gesammelt werden und sind ab dem 1. Juli 2019 ab einer Übernachtung inklusive. Denn dann ist die neue KufsteinerlandCard, auf deren Titelbild Baron Münchhausen auf der „Perle Tirols“ reitet, erhältlich. Die Karte öffnet Türen zu spannenden Attraktionen von stimmungsvollen Bergabenteuern bis zu hochkarätigen Kulturangeboten. Gleichzeitig wird den Übernachtungsgästen damit der öffentliche Personennahverkehr kostenfrei zugängig gemacht. Ganz im Sinne der Umwelt und gewiss kein „Märchen“!

Ganzjähriger, grenzenloser Inhalt

Jeder Urlaubsgast ab 4 Jahren, der die KufsteinerlandCard vorzeigt, bekommt kostenlose Erlebnisse, attraktive Ermäßigungen und Spezialangebote in der Festungsstadt am grünen Inn und in den 8 malerischen Dörfern, die zur Region gehören. Zahlreiche Programmpunkte sind auch über die Grenzen hinaus in einem Umkreis von 120 Kilometern von Bayern über Tirol bis nach Salzburg zu genießen. Eingeschlossen sind Aktivprogramme und Führungen zu verschiedensten Themen während des gesamten Jahres. Zu den Inklusivleistungen der KufsteinerlandCard gehören eine Berg- und Talfahrt mit dem Kaiserlift samt Naturerlebnis-Programm, der Eintritt in die geschichtsträchtige Festung Kufstein, der Eintritt in das berühmte Haflingergestüt Fohlenhof in Ebbs samt Museum, der Besuch in der Tiroler Glashütte Riedel in Kufstein und die Loipenbenützung im schneesicheren Gebiet Bayrischzell/Thiersee. Außerdem sind Fahrten mit ausgewählten öffentlichen Verkehrsmitteln, Ausflugsbussen, Skibus und Event-Shuttlediensten inkludiert.

Die KufsteinerlandCard gibt es ohne Aufpreis direkt beim Gastgeber

Der Weg zur kostenlosen neuen Karte ist so einfach, wie nur möglich. Bereits ab einer Übernachtung, also ab dem zweiten Aufenthaltstag, ist die KufsteinerlandCard gültig. Gäste erhalten diese personalisiert direkt von ihrem Vermieter im Kufsteinerland. Noch einige wichtige Details: Die Karte ist nicht übertragbar und muss bei der jeweiligen Konsumation vorgezeigt werden. Die mit der Karte verbundenen Leistungen können nicht rückerstattet werden. Mehr Infos mit allen inkludierten Leistungen und der Liste der Partnerbetriebe in Tirol, Salzburg und Bayern findet man im speziellen Kartenfolder. Alternativ können sich Gäste auch bei den Tourismusbüros oder unter www.kufstein.com/card informieren.

Hinweis:

Mit der elektronischen Gästekarte wird eine zukunftsfähige und richtungsweisende Weiterentwicklung von touristischen Produkten in der Region geschaffen, um hiermit innovativ zur Attraktivitätssteigerung und regionalen Wertschöpfung beizutragen. Gleichzeitig wird dem Übernachtungsgast der öffentliche Personennahverkehr kostenfrei zugängig gemacht. Künftig begleitet den Gast auch ein digitaler Urlaubsplaner. Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert. Nähre Informationen zu IWB/EFRE finden Sie auf www.efre.gv.at

