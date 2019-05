Festnahme eines wegen mehrerer Delikte gesuchten Tatverdächtigen

Wien (OTS) - 19.05.2019, 06:45 Uhr

10., Hauptbahnhof

Beamte der Fremden- und Grenzpolizei (FGP) führten am Hauptbahnhof Schwerpunktkontrollen durch und konnten dabei einen Mann anhalten, nach dem aufgrund einer Festnahmeanordnung der StA Wien wegen versuchter Vergewaltigung, Raubs und Urkundenunterdrückung gefahndet worden war. Außerdem besteht gegen den 31-jährigen tschechischen Staatsbürger ein aufrechtes Aufenthaltsverbot in Österreich. Der Tatverdächtige wurde an Ort und Stelle festgenommen und befindet sich in Haft.

Zu den Delikten, die der Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien zugrunde liegen, kann die Polizei keine Detailauskünfte erteilen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at