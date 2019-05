Einblicke in die digitale Zukunft der Medizin - neue Publikation (FOTO)

Potsdam (ots) - Big Data, Künstliche Intelligenz und Robotik: Welche Auswirkungen wird die Digitalisierung auf das Gesundheitswesen in den nächsten Jahren haben? Welche neuen Gesundheitskonzepte erwarten Patienten in Krankenhäusern und Artzpraxen und wie können Bürger künftig schneller von digitalen und medizinischen Innovationen auch in Deutschland profitieren?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich das neue Buch "Die Zukunft der Medizin" der beiden Herausgeber Professor Erwin Böttinger, Professor für Digital Health und Leiter des Digital Health Centers am Hasso-Plattner-Institut (HPI), und des Arztes, Wissenschaftlers und Managers Dr. Jasper zu Putlitz. In mehr als 30 Beiträgen schildern namhafte Experten darin den aktuellen Stand der Forschung und Versorgung im medizinischen Bereich und skizzieren, wie die Zukunft der Medizin aussehen könnte.

Das Buch erscheint morgen, am 21. Mai 2019, und wird auf dem Hauptstadtkongress in Berlin vorgestellt. Zu bestellen ist es unter: http://ots.de/yrx2tW.

"Die Digitalisierung und Personalisierung ergänzt und erweitert unsere Möglichkeiten in der Medizin", schreibt SAP-Mitgründer und HPI-Stifter Professor Hasso Plattner in seinem Geleitwort. Gerade Deutschland habe bei der digitalen Transformation des Gesundheitswesens Aufholbedarf.

"In der Medizin und Gesundheitsversorgung kündigt sich ein Wendepunkt an", meint Professor Böttinger. Die Frage sei dabei vor allem, wie von den Fortschritten im digitalen Bereich auch in Deutschland optimal profitiert werden könne.

Zu den Autoren und Autorinnen zählen:

- Prof. Erwin Böttinger, Leiter HPI Digital Health Center

- Dr. Jasper zu Putlitz, Senior Industry Expert, Triton

- Prof. Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts

- Dr. Müschenich, Flying Health und Vorstand des Bundesverbandes

Internetmedizin e.V.

- Prof. Simone Schürle-Finke, ETH Zürich

