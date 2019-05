„Buntes Allerlei“ im Liesinger Bezirksmuseum am 24.5.

Wien (OTS/RK) - Mit großem Engagement betreut das ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Team aus dem Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) die vielfältige Dauer-Ausstellung über die Vergangenheit von Liesing und präsentiert immer wieder Sonder-Ausstellungen zu wechselnden Themen. Häufige Kultur-Programme (Musik, Theater, u.v.a.) ziehen Besucherinnen und Besucher aus ganz Wien an. Der nächste Termin: Am Freitag, 24. Mai, findet in den Museumsräumlichkeiten ab 19.00 Uhr eine amüsante Lesung statt. Unter der Kurzweil verheißenden Devise „Buntes Allerlei aus Liesing“ rezitieren freiwillige Mitarbeiterinnen alte und neuere Texte, die sie im umfangreichen Museumsarchiv entdeckt haben.

Heide Liebhart, Maria Pammer und Edith Zirbs unterhalten ihr Publikum mit dem Programm „Informatives und Kurioses aus dem ‚Liesinger Blätterwald‘“. Der Eintritt zum Leseabend ist frei. Spenden für das Museum sind allzeit willkommen. Museumsleiter Maximilian Stony begrüßt das Publikum und spricht einleitende Worte. Mehr Informationen: Telefon 869 88 96. Auskünfte per E-Mail: bm1230@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Liesing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 23. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/liesing/

