5.000 Euro für Vereinskassa: Antenne Kärnten bringt Scheine für Vereine

Klagenfurt (OTS) - Bei der Antenne-Aktion Scheine für Vereine kämpfen 20 Vereine um insgesamt 5.000 Euro für ihre Vereinskassa. Nach herausfordernden Qualifikationsrunden treten die Finalisten am 15. Juni in einem fulminanten Finale in der Schleppe Event Arena in Klagenfurt gegeneinander an.

Kärnten ist DAS Vereinsland: Ob im Fußballklub, bei der Trachtenkapelle, im Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr oder bei der Perchtengruppe – die Kärntner brennen leidenschaftlich für ihr gemeinsames Interesse und engagieren sich gerne. Doch alle Vereine, Clubs, Organisationen und vereinsähnliche Gruppen haben eines gemeinsam: Das Geld reicht vorne und hinten nicht aus! Daher unterstützt Antenne Kärnten gemeinsam mit Villacher Bier die Kärntner Vereinskassen mit insgesamt 5.000 Euro.

Qualifikationsrunden: Die Vorentscheidungen im Antenne Studio

Eingetragene Vereine, Clubs, Organisationen und Gruppen, die nach dem Vorbild eines Vereins organisiert sind, können sich für die Vorausscheidung im Antenne Kärnten-Studio anmelden. Insgesamt schaffen es 20 Vereine per Zufallsprinzip in die Qualifikationsrunden, wo jeweils zwei Vereine ihr Können bei kniffligen Wissensaufgaben unter Beweis stellen müssen. Die 10 besten Vereine kämpfen anschließend im großen Scheine für Vereine-Finale am 15. Juni in der Schleppe Event Arena in Klagenfurt um den Hauptgewinn.

„Ich freue mich auf zahlreiche motivierte Teilnehmer, die uns beweisen, dass für sie keine Challenge zu hart und keine Aufgabe zu schwer ist. Beim großen Finale dürfen wir dann die Kassen der glücklichen Gewinnervereine mit insgesamt 5.000 Euro auffüllen“, so Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler über die Aktion Scheine für Vereine.

Finale am 15. Juni: Viele Scheine für die Gewinner

Jener Verein, der sich in den insgesamt sechs Finalspielen in der Event-Arena gegen die Konkurrenz erfolgreich durchsetzt, darf sich über insgesamt 3.000 Euro freuen. Aber auch die Kassa der zweit- und drittplatzierten Vereine wird ordentlich aufgefüllt: 1.500 Euro gibt es für den 2. und 500 Euro für den 3. Platz. Alle 10 teilnehmenden Final-Vereine erhalten außerdem einen erfrischenden Getränkevorrat Villacher Bier. Pro Verein dürfen beim großen Finale am 15. Juni insgesamt sechs Teilnehmer antreten.

Alle Infos zur Aktion Scheine für Vereine gibt’s unter www.antenne.at .

Jetzt Antenne Kärnten einschalten, anmelden und gewinnen.

