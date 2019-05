„ZIB spezial“ mit FPÖ-PK und Kurz-Statement heute von 10.25 Uhr durchgehend bis zur ZIB um 13.00 Uhr live in ORF 2

Im ORF-2-Hauptabend: „ZIB spezial“ um 20.15 Uhr, danach „Report spezial“; mehr als eine Million Zuschauer bei „ZIB 2 am Sonntag“ und „IM ZENTRUM“

Wien (OTS) - Die Live-Berichterstattung des ORF-Info-Teams zu den aktuellen innenpolitischen Ereignissen geht auch heute, am Montag, dem 20. Mai 2019, weiter. Von 10.25 bis zur „ZIB“ um 13.00 Uhr berichtet eine „ZIB spezial“ mit Margit Laufer u.a. über die FPÖ-Pressekonferenz mit dem designierten Bundesparteiobmann Norbert Hofer und Innenminister Herbert Kickl und über ein erwartetes Statement von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Dazwischen bietet die „ZIB spezial“ Analysen und Updates.

Auch der ORF-2-Hauptabend steht dann ganz im Zeichen der Neuwahl: Um 20.15 Uhr berichtet eine „ZIB spezial“ mit Tarek Leitner über die neuesten Entwicklungen, danach widmet sich ab 21.00 Uhr in ORF 2 auch ein „Report spezial“ mit Susanne Schnabl dem Hauptthema der heimischen Innenpolitik.

Topreichweiten mit Millionenpublikum für „ZIB“, „ZIB 2 am Sonntag“ und „IM ZENTRUM“

Die aktuellen Info-Sendungen von ORF 2 erzielten auch gestern, am 19. Mai, Topreichweiten: So erreichte die „ZIB 2 am Sonntag“ mit durchschnittlich 1,055 Millionen bei 37 Prozent Marktanteil (27 bzw. 21 Prozent in den jungen Zielgruppen) ebenso die höchste Reichweite der Sendungsgeschichte wie danach „IM ZENTRUM“ mit 1,065 Millionen bei 43 Prozent MA (36 bzw. 28 Prozent in den jungen Zielgruppen). Mit diesem Wert übertraf das gestrige „IM ZENTRUM“ übrigens auch die Vorgängerformate „Zur Sache“ und „Offen gesagt“. Insgesamt erreichten die ORF-TV-Infosendungen gestern einen weitesten Seherkreis von 3, 061 Millionen Zuseherinnen und Zusehern, das entspricht 41 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahre.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at