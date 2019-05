Altstadtfest Kaiviertel

31. Mai – 1. Juni 2019

Salzburg (OTS) - 6 Bühnen, 30 Live-Konzerte, DJ-Sets und Kinderprogramm bei freiem Eintritt: Den Sommer und das Stadtleben in der Altstadt Salzburg in vollen Zügen genießen und die Seele baumeln lassen. Das Kaiviertelfest entführt auf eine Reise um die ganze Welt!

Wie könnte man den Sommer in der Stadt besser genießen als bei coolen Drinks, Schmankerln aus aller Welt, tanzbarer Open Air Live-Musik, guter Stimmung und tollen Shoppingangeboten? Wer das Altstadtfest Kaiviertel schon einmal besucht hat, kommt gerne wieder: Ob mit der ganzen Familie auf ein leckeres Eis und danach in den Hof der Universität zum Theater und zum Kinderschminken. Mit dem oder der Liebsten zum Tanz-Workshop des Salsa Club Salzburg und danach auf ein romantisches Dinner bei Live-Musik in einem der Gastgärten. Oder mit den besten Freunden zur Schnäppchenjagd und danach zum Feiern und Tanzen zu elektronischen Beats und mitreißenden Songs – das Kaiviertelfest ist immer für eine Überraschung gut!



Partymusik und heiße Rhythmen

Bei den Shamamas, Milagros Piñera oder David Lenis gibt es Urlaubsfeeling pur für die Ohren und der Salsa Club Salzburg sorgt für heiße Rhythmen und einen sexy Hüftschwung. Neu ist die Local Hero Stage am Dr. Wilfried-Haslauer-Platz auf der junge Talente die einmalige Chance haben, ihr Können vor einem großen Publikum unter Beweis zu stellen!

Die kleinen Festgäste können sich im Hof der Universität mit Farben, Glitzer und Pailletten verzaubern lassen, einen individuellen Turnbeutel gestalten oder den Geschichten von Fräulein Pünktchen auf der Theaterbühne lauschen.

Schnäppchenjagd im Kaiviertel

Dass das Kaiviertel viele versteckte schöne Winkel und Gassen hat ist bekannt, das beliebte Altstadtfest eignet sich bestens für eine Entdeckungstour. Viele Unternehmer bieten nicht nur Rabattaktionen und Verkostungen, sie öffnen ihre Türen für die Festbesucher auch bis 20 Uhr. Nicht verpassen: Bei Eibl am Kajetanerplatz gibt es Designerteile zu Schnäppchenpreisen, bei Inizio gibt es zum vergünstigten Einkauf noch ein Glas Prosecco dazu und bei Vega Nova gibt es -10% auf Schuhe!

Hinkommen, mitfeiern, tanzen und sich von den sommerlichen Vibes und der guten Stimmung durch das quirlige Kaiviertel treiben lassen!

https://www.salzburg-altstadt.at/de/altstadtfest-kaiviertel

