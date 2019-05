AVISO: Bundesheer unterstützt Ghana bei Ausbildung für Diensthunde

Medientermin zu Projektpräsentation ‚Combat Dog Training‘

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 21. Mai 2019, findet eine Präsentation zur Ausbildungskooperation des Österreichischen Bundesheeres mit den ghanaischen Streitkräften zum Thema ‚Combat Dog Training‘ im Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch statt. Im Rahmen dieser Kooperation unterstützt das Bundesheer Hundeführer aus Ghana bei der Ausbildung. Anfang März begannen eine Soldatin und ein Soldat der ‚Ghana Armed Forces‘ erstmals mit einer dreimonatigen Hundeführerausbildung in Kaisersteinbruch. Mit Freitag, dem 24. Mai 2019, endet die Schutz- und Spürhundeausbildung. Ziel der Ausbildung ist, das erworbene Wissen auf Basis ‚Train the Trainer‘ vor Ort zu vermitteln, um die Hundeführerausbildung in Ghana nachhaltig zu optimieren. Im Anschluss an die Projektvorstellung findet eine dynamische Vorführung der ghanaischen Militärhundeführer statt. Es besteht Foto-, Film- und Interviewmöglichkeit.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. Um Anmeldungen unter presse@bmlv.gv.at oder +43 664 622 1005 bis 20.05.2019, 16.00 Uhr wird gebeten.

Zeit

21. Mai 2019; 10.30 Uhr



Ort

Militärhundezentrum Kaisersteinbruch

Eisenstädterstraße, 2462 Kaisersteinbruch

