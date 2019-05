FPÖ-Vilimsky und Hafenecker: „99,59 Prozent für Mario Kunasek sind ein starkes Zeichen für freiheitliche Politik und Politiker“

Wien (OTS) - Die freiheitlichen Generalsekretäre Vilimsky und Hafenecker beglückwünschen Mario Kunasek, der mit 99,59 Prozent der Stimmen am steirischen Landesparteitag erneut zum Obmann gewählt wurde. „Gerade in schwierigen Zeiten ist ein solches Wahlergebnis ein starkes Zeichen für freiheitliche Politik und Politiker“, so Vilimsky und Hafenecker unisono.

