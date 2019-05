Mutmaßliche Bestellbetrüger festgenommen

Wien (OTS) - 16.05.2019

Wiener Stadtgebiet, Paketshops und Packstationen

Am 16. Mai 2018 konnten Beamte der AFA (Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug) vier mutmaßliche gewerbsmäßige Betrüger vorläufig fest-nehmen. Die nigerianischen Staatsangehörigen im Alter von 25 bis 31 Jah-ren bestellten teils hochpreisige Produkte unter falschen Namen, holten die Pakete aus Paketshops ab und behielten die Waren ohne sie zu bezahlen. In einer Wohnung eines Beschuldigten konnten rund 250 bestellte, teils originalverpackte Produkte (Handys, Laptops, Bekleidung usw.) aufgefunden und sichergestellt werden. Zwei der vier Beschuldigten befinden sich in Haft.

