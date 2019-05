Cablenet bringt Plume® nach Zypern

Nikosia, Zypern (ots/PRNewswire) - Cablenet, der führende Quadrupel-Play-Anbieter in Zypern, gab heute den Start von Ultra WiFi, Powered by Plume® bekannt. Plume bietet unvergleichliche WLAN-Leistungen, personalisierte Einstellungs- und Sicherheitsfunktionen über gebündelte Smart-Home-Dienste an, darunter Adaptive WiFi(TM), HomePass® und AI Security(TM).

Dieser neue Dienst knüpft an das "Fiberpower"-Speed-Internet-Angebot von Cablenet an, das nun um eine intelligente und leistungsstarke Schicht an Konnektivität und Personalisierung für den Wohnbereich ergänzt werden kann. Ultra WiFi, Powered by Plume® inkludiert das gesamte Plume-Dienstleistungspaket, das über die erstklassig bewertete Plume-App zugänglich ist, sowie zwei leistungsstarke WLAN-Zugangspunkte namens SuperPods und beispiellosen Kundenservice - das alles um nur 5,90 EUR bei einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten.

"Wir sind bestrebt, all unseren Kunden die innovativste Benutzererfahrung zu liefern", sagte Nicolas Shiacolas, CEO bei Cablenet. "Wir müssen mit der ständigen Weiterentwicklung des Smart-Home-Konzepts Schritt halten und unseren Kunden ein optimales Benutzererlebnis für zu Hause anbieten. Dazu gehören die Bereitstellung eines schnellen, zuverlässigen und adaptiven WLAN-Systems, fortschrittliche Sicherheitseinstellungen sowie Funktionen zur Personalisierung und Steuerung. Ultra WiFi, Powered by Plume® ist mit all diesen wichtigen Elementen ausgestattet."

Plume-Mitbegründer und CEO Fahri Diner sagte dazu: "Wir von Plume freuen uns, die Initiative von Cablenet zur Stärkung des Smart-Home-Angebots durch unser kognitives Dienstleistungspaket für zuhause unterstützen zu dürfen. Mit diesem brandneuen Angebot steht allen Familienmitgliedern nun überall im Haushalt das schnellste Internet zur Verfügung, sodass die Kinder ihre Hausaufgaben zufriedenstellend erledigen und die Eltern ein Gefühl der Sicherheit genießen können. Wir sind geehrt, mit Cablenet zusammenarbeiten und den Markt in Zypern mitgestalten zu dürfen."

Weitere Informationen zu Ultra WiFi, Powered by Plume® finden Sie auf www.cablenet.com.cy/internet-plume.

Informationen zu Cablenet

Cablenet ist der einzige unabhängige Telekommunikationsanbieter in Zypern mit privatem Netzwerk, einer Infrastruktur der neuesten Generation, spezialisiertem Personal und integriertem Support-System.

Cablenet bietet als schnellstes Netzwerk in Zypern Servicepakete mit Breitband-Internetzugang, Fernsehen, Festnetz und Mobilfunk an. Darüber hinaus bietet Cablenet Firmenkunden, unabhängig von der Größe des Unternehmens, maßgeschneiderte Lösungen an.

Besuchen Sie www.cablenet.com.cy / www.cablenetbusiness.com.cy.

Informationen zu den Dienstleistungen von Plume®

Plume kombiniert bahnbrechende cloudbasierte Technologie und Künstliche Intelligenz, um ein umfassendes und rundum überzeugendes Smart-Home-Servicepaket bereitzustellen. Adaptive WiFi(TM) stellt die bestmögliche Signalabdeckung in jedem Winkel des heimischen Bereichs sicher und sorgt dafür, dass jeder Nutzer auf jedem Gerät das zuverlässigste und stabilste WLAN-Erlebnis erhält. HomePass® ermöglicht die präzise Kontrolle darüber, wer sich wie lange und zu welchem Zweck im WLAN-Netzwerk aufhalten darf. AI Security(TM) schützt die mit dem Internet verbundenen Geräte vor verdächtigen Inhalten, blockt Bedrohungen und hält das heimische Umfeld sauber und sicher.

Informationen zu Plume®

Plume ist der Entwickler der weltweit ersten kognitiven Service-Plattform für das intelligente Zuhause. Als die einzige offene und hardwareunabhängige Lösung ermöglicht Plume die Kuratierung, schnelle Bereitstellung, Verwaltung, Optimierung und Unterstützung neuer Dienste und Anwendungen, auch in großem Maßstab. Das schnell wachsende Dienstleistungspaket von Plume, das Adaptive WiFi(TM), HomePass® und AI Security(TM) umfasst, wird über die Plume Cloud mit einem Daten- und KI-gestützten Cloud Controller verwaltet, der über das derzeit weltweit größte softwaredefinierte Netzwerk läuft. Plume nutzt OpenSync(TM), ein Open-Source Silicon-to-Service-Framework, das in eine breite Palette von Silizium und Plattform-SDKs und CPE-Hardware für die Anbindung an die Plume Cloud integriert wurde. Große und kleine Internet Service Provider (ISPs), Mobilfunknetzbetreiber (MNOs und MVNOs), Retail-Anbieter von Endkundendiensten und Over-the-Top (OTT) Serviceprovider aller Größenordnungen können einfach und schnell leistungsstarke Plume Cognitive Services für ihre Kunden bereitstellen und skalieren, um einen höheren durchschnittlichen Erlös pro Kunde zu generieren, Betriebs- wie auch Investitionskosten zu minimieren, Kundenservice und Kundenzufriedenheit zu optimieren und die Kundenabwanderung zu reduzieren.

Besuchen Siewww.plume.com, www.platform.plume.com und www.opensync.io.

Plume, Powered by Plume, Adaptive WiFi, AI Security, HomePass und OpenSync sind eingetragene Warenzeichen oder geschützte Marken von Plume Design, Inc.

