TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Samstag, 18.5.2019

- Wien: Israel – Partner der Europäischen Union und Land der Innovation. Ein Abend rund um das Gastgeberland des Eurovision Song Contest.

Zeit: 18:00 Uhr

Ort: Diplomatische Akademie Wien, 1040 Wien, Favoritenstraße 15A

Weitere Informationen

Montag, 20.5.2019

- Brüssel: Forschungskommissar Moedas empfängt Prof. Dr. Helga Nowotny, ehemalige Präsidentin des Europäischen Forschungsrates (ERC) und Vorsitzende des ERA Council Forum Austria

- Wien: Erweiterungskommissar Hahn beim Vienna Economic Forum

- Wien: Vienna Economic Forum (Arbeitssprache: Englisch)

Thema: Neue Perspektiven für die Republik Nordmazedonien

Zeit: 09:00 Uhr

Ort: Sitz der A1 Telekom Austria Group, Lassallestraße 9, 1020 Wien

Weitere Informationen

- Brüssel: Arbeitskommissarin Thyssen hält Grundsatzrede auf der Jahrestagung für integratives Wachstum

Dienstag, 21.5.2019

- Brüssel: Pressekonferenz mit Kommissar Stylianides, zuständig für Krisenhilfe

Thema: rescEU: erste EU-Feuerwehrflotte

Zeit: 12:00 Uhr

- Wien: Kommissionspräsident Juncker hält Eröffnungsrede bei 14. Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbunds (EGB)

Zeit: 09:30 Uhr

- Brüssel: Erweiterungskommissar Hahn führt Vorsitz bei Konferenz „EU Med means business – Shaping the future of entrepreneurship in the South“ (bis 22.5.)

Mittwoch, 22.5.2019

- Brüssel: Kommissionpräsident Juncker bei wöchentlicher Kommissionssitzung

- Brüssel: Zusammenfassung der Sitzung der Kommissionsmitglieder

Zeit: tbc

Livestream

- Wien: Diskussion der Gruppe der Arbeitnehmer des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss

Diskutanten: Oliver Röpke (Präsident der Gruppe der Arbeitnehmer im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss), Luca Visentini (ETUC Generalsekretär), Nicolas Schmit (Arbeitsminister in Luxemburg), Evelyn Regner (Europaabgeordnete), Gabriele Bischoff (Europawahlkandidatin)

Zeit: 13:00 bis 14:30

Ort: Room STOLZ 2, Messe Wien Exhibition & Congress Centre

Sonntag, 26.5.2019

- Wien: Europawahl 2019

Haus der Europäischen Union ist Medienzentrum für die Wahlberichterstattung und Wahlparty.

Das Haus ist ab ca. 16 Uhr für Medienvertreter offen.

Darstellung der Wahlergebnisse am 26. Mai 2019:

17:00 Uhr: Trendprognose aus Österreich aufgrund von Nachwahlbefragungen

18:00 – 23:00 Uhr: Hochrechnungen aus allen Mitgliedstaaten

ab 20:15 Uhr: Hochrechnungen des Europäischen Parlaments auf Basis der verfügbaren nationalen Hochrechnungen + Trendprognosen aus Vorwahlbefragungen

23:00 Uhr: Verkündung des vorläufigen Ergebnisses in Österreich durch den Innenminister

ab 23:00 Uhr: vorläufige Ergebnisse aus allen Mitgliedstaaten; Prognosen der künftigen Sitzverteilung im Europäischen Parlament

Weitere Informationen

Detaillierter Ablauf vorgestellt im Video

Mittwoch, 29.5.2019

- Wien: EU-UNO 40 Jahre Gemeinsam in Wien – Multilateralismus am Arbeitsplatz

Zeit: 18:00 – 21:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 31, 1010 Wien

Um Anmeldung bis 25. Mai wird gebeten.

