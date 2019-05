„Sport am Sonntag“ mit Susie und Toto Wolff live im Studio

Am 19. Mai ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 19. Mai 2019 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

PS-Paar Susie und Toto Wolff live im Studio

Die erfolgreichen Motorsportchefs von Venturi und Mercedes in zwei Motorsportwelten: der Formel E und Formel 1. Ein Ehepaar und ihr rasantes Leben!

Werner Gregoritsch – der Erfolgstrainer im Gespräch

In weniger als einem Monat beginnt für Österreichs U21-Nationalteam die große Herausforderung Europameisterschaft. Werner Gregoritsch hat die historische erste Qualifikation für dieses Großereignis möglich gemacht. Er spricht über die Chancen und Hoffnungen der Erfolgstruppe.

Eishockey-WM – Kampf um den Klassenerhalt

Das österreichische Nationalteam im WM-Stress. Sieben Spiele in zehn Tagen und ausgerechnet das letzte gegen Italien entscheidet über Gedeih oder Verderb des österreichischen Eishockeys.

