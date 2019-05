„IM ZENTRUM“: Atomstreit zwischen USA und Iran – Droht ein neuer Golfkrieg?

Am 19. Mai um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die USA erhöhen seit Wochen den politischen und militärischen Druck auf den Iran. Zankapfel ist das vor vier Jahren in Wien geschlossene Atomabkommen, das Teheran am Bau von nuklearen Waffen hindern soll. Präsident Donald Trump hat den Vertrag vor einem Jahr einseitig aufgekündigt, nun will sich auch die Islamische Republik nicht mehr an alle Punkte des Vertrages halten, solange die US-Sanktionen nicht aufgehoben werden. Die Entsendung eines amerikanischen Flugzeugträgers, einer Bomberstaffel und weiteren Geräts in die Golfregion lassen eine militärische Eskalation in dem geopolitisch heiklen Gebiet befürchten. Worum geht es bei diesem Kräftemessen? Ist es mehr als ein Säbelrasseln? Welche Rolle spielen Saudi-Arabien, Israel und Russland in dem Konflikt? Und kann Europa einen Beitrag zur Entspannung leisten? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 19. Mai 2019, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Karin Kneissl

Außenministerin, FPÖ

Melody Sucharewicz

deutsch-israelische Beraterin für politische Kommunikation und Strategie

Adnan Tabatabai

Iran-Experte, Forschungszentrum CARPO, Bonn

Heinz Gärtner

Internationales Institut für den Frieden

