Letzte Doppel-„Pressestunde“ zur EU-Wahl: Mit Andreas Schieder (SPÖ) und Othmar Karas (ÖVP)

Am 19. Mai um 11.05 bzw. 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Spitzenkandidatin bzw. die Spitzenkandidaten der im (EU-)Parlament vertretenen Parteien für die EU-Wahl sind seit 5. Mai 2019 in jeweils Doppel-„Pressestunden“ um 11.05 bzw. 12.00 Uhr in ORF 2 zu Gast. Am Sonntag, dem 19. Mai, geht diese Reihe mit Andreas Schieder (SPÖ) bzw. Othmar Karas (ÖVP) zu Ende.

11.05 Uhr, ORF 2: Andreas Schieder, Spitzenkandidat SPÖ

Die Fragen stellen:

Andreas Koller, „Salzburger Nachrichten“

Simone Stribl, ORF

12:00 Uhr, ORF 2: Othmar Karas, Spitzenkandidat ÖVP

Die Fragen stellen:

Eva Linsinger, „profil“

Matthias Schrom, ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at