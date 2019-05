Start der Caritas Haussammlung

LR Teschl-Hofmeister: Zusammenhalt und Solidarität werden auch heute gelebt

St. Pölten (OTS/NLK) - Gestern Abend wurde die Caritas-Haussammlung in der Diözese St. Pölten von Bischof Alois Schwarz, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger im Dom St. Pölten offiziell gestartet. Im Juni klopfen wieder mehr als 4.000 Haussammlerinnen und Haussammler an mehr als 100.000 Türen in der Diözese St. Pölten.

„Es ist beeindruckend, dass sich so viele Ehrenamtliche einbringen. Alleine das zeigt uns, dass diese Sammlung ein Erfolg ist und dass Zusammenhalt auch heute gelebt wird. Ich danke Ihnen für Ihren ehrenamtlichen Einsatz, die vielen Stunden, die Sie von Haus zu Haus gehen, um den in Not geratenen Menschen zu helfen“, betonte Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Im Vorjahr hat diese Aktion für Menschen in Not in Niederösterreich 854.800 Euro erbracht. Rund 93.000 Euro davon bleiben in den Pfarren für unmittelbare Nothilfe in der Gemeinde. Weiters konnte 12.500 Menschen in akuten Notlagen geholfen werden. Finanziert wurden 25.000 Stunden Unterstützung von Eltern und ihren Kindern durch Familienhelferinnen sowie die Betreuung und Begleitung von 1.200 Kindern psychisch kranker Eltern. Das alles wäre ohne Haussammlung nicht möglich gewesen.

„Die Haussammlung ist ein besonders sichtbares Zeichen gelebter Nächstenliebe. Durch ihren persönlichen Einsatz für Menschen in Not ermutigen die rund 4.000 Caritas Haussammlerinnen und Haussammler auch andere zur Solidarität. In den vielen Begegnungen an den Haustüren laden sie die Menschen in ihren Pfarren ein, zu helfen und einen Beitrag für die Hilfsprojekte von Pfarre und Caritas zu leisten. Sie erfahren im Gespräch die Bedürfnisse der Menschen und sehen, wo Not herrscht und Hilfe notwendig ist“, so Hannes Ziselsberger, Caritas-Direktor der Diözese St. Pölten.

„Sie haben eine Entscheidung getroffen, als Haussammlerin und Haussammler die Begegnung mit den Menschen zu wagen. Sie helfen damit anderen Menschen und bringen somit mehr Liebe in diese Welt“, machte Bischof Alois Schwarz den Haussammlern Mut auf ihrem Weg durch Niederösterreich. Im Rahmen der Feier hat Bischof Alois Schwarz die Segensbänder, die als kleines Geschenk den Spenderinnen und Spendern überreicht werden, für die Haussammlung gesegnet.

