SPÖ-Termine von 20. Mai bis 26. Mai 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 20. Mai 2019:

10.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner und SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek laden zu einer Pressekonferenz zum Thema „Zusammenhalten statt Spalten - Der Rechtsruck bedroht Frauenrechte in ganz Europa“ ein (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, 2. Stock, Sitzungssaal, Löwelstraße 18, 1010 Wien).

11.50 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder trifft die SPD-EU-Spitzenkandidatin, Justizministerin Katarina Barley (Mariensteig, Neuburg am Inn). Danach geht es gemeinsam zum Event „Zur Europawahl: Katarina Barley im ProLi“. Um 12.30 Uhr kommt Katarina Barley gemeinsam mit Ismail Ertug (MDEP), Andreas Schieder (SPÖ-Spitzenkandidat) und Eric Tylkowski (EP-Kandidat) ins ProLi. Grußworte spricht der Oberbürgermeister der Stadt Passau Jürgen Dupper (ProLi Café & Kino, Unterer Sand 13, 94032 Passau).

17.00 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiterin und SPÖ-EU-Kandidatin Evelyn Regner nimmt an der Veranstaltung "Die EU als 'sicherer Hafen' für Österreich? Neue europäische Strategien zur aktuellen wirtschaftspolitischen Problemen" teil (Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien).

18.00 Uhr Einladung zur Verleihung der Bruno Kreisky Preise für Verdienste um die Menschenrechte an Amal Fathy, den Verein Shalom Alaikum – Jewish Aid for Refugees und das Projekt Projekt „Kenne deine Rechte“. Nähere Informationen und Anmeldung finden sie unter https://tinyurl.com/yxfkcyeb (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 21. Mai 2019:

9.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-EU-Delegationsleiterin und SPÖ-EU-Kandidatin Evelyn Regner nehmen an der Eröffnung des ETUC-Kongresses (European Trade Union Confederation) teil (Messe Wien, Messeplatz 1, 1021 Wien).

16.00 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiterin und SPÖ-EU-Kandidatin Evelyn Regner nimmt an einer Verteilaktion der SPÖ Frauen am Viktor-Adler-Markt teil (Viktor-Adler-Markt, 1100 Favoriten).

17.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder nimmt am EU-Wahlkampf-Abschluss der SPÖ Oberösterreich und der SPÖ Salzburg teil; u.a. mit dem oberösterreichischen EU-Spitzenkandidaten Hannes Heide, der oberösterreichischen SPÖ-Vorsitzenden Birgit Gerstorfer, dem Salzburger SPÖ-Vorsitzenden Walter Steidl und dem Präsidenten des oberösterreichischen Pensionistenverbandes Heinz Hillinger (Kurpark Bad Ischl).

21.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder nimmt anlässlich der EU-Wahl 19 an der Elefantenrunde von oe24.TV teil.

MITTWOCH, 22. Mai 2019:

13.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut, die Wirtschaftsuniversität Wien, die Foundation for European Progressive Studies und das Austrian Institute of Economic Research laden zu einer Diskussionsveranstaltung zum Thema „Rewriting the Rules of the European Economy“ mit Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y3a4lde8 (Wirtschaftsuniversität Wien, Großer Festsaal, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien).

17.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder und SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner nehmen am EU-Wahlkampf-Abschluss der SPÖ Steiermark teil; u.a. mit der steirischen EU-Spitzenkandidatin Bettina Vollath und dem Vorsitzenden der SPÖ Steiermark, stv. Landeshauptmann Michael Schickhofer (Cafe Parkhouse, Stadtpark 2, 8010 Graz).

17.00 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiterin und SPÖ-EU-Kandidatin Evelyn Regner diskutiert mit dem Präsidenten der europäischen Wirtschaftskammern Christoph Leitl bei der Veranstaltung "Europa der Konzerne – Wie können kleine KMU und deren Beschäftigte überleben" (Polgarstraße 30, 1220 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Remarkable Women“, findet die Buchpräsentation „... daß du die Stimmung der Jahrzehnte spürst." Das Buch ist ein Stück österreichischer Zeitgeschichte, aufgezeichnet von Rosa Marie Ebner (1915-1994), herausgegeben von Edith Stumpf-Fischer, Linda Erker und Anna Drechsel-Burkhard. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y6hqytga (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 23. Mai 2019:

Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures fährt zu einem zweitägigen Besuch nach Deutschland. Im Mittelpunkt ihres Aufenthalts steht ein Besuch der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, wo sie einen Kranz niederlegen wird (bis Freitag, 24. Mai).

11.30 Uhr "Auf einen Kaffee mit Hannes und Evelyn". Im Café Traxlmayr sprechen die SPÖ-Delegationsleiterin im EU-Parlament und SPÖ-EU-Kandidatin Evelyn Regner und der oberösterreichische Kandidat für die die EU-Wahl Hannes Heide über Steuergerechtigkeit in Europa (Promenade 16, 4020 Linz).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Regionalism & Borders“, kuratiert von Bashir Bashir, spricht Seth Anziska (Mohamed S. Farsi-Polonsky Lecturer in Jewish-Muslim Relations at University College London) zum Thema „Preventing Palestine: A Political History from Camp David to Oslo“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y5l2m7gx (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

20.15 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder nimmt anlässlich der EU-Wahl 19 an der Wahlkampf-Finalrunde mit den SpitzenkandidatInnen teil (ORF 2).

FREITAG, 24. Mai 2019:

10.00 Uhr Im Rahmen des 69. Österreichischen Städtetags 2019 in Rust nimmt SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Europa im (politischen) Umbruch" mit den österreichischen SpitzenkandidatInnen zur EU-Wahl 2019 teil (Seehotel Rust, Raum Purbach, Gartengeschoss, Am Seekanal 2-4, 7071 Rust).

11.00 Uhr SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der Konferenz “Forced and early marriage - A Severe Human Rights Violation” teil (Diplomatischen Akademie, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien).

17.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und der SPÖ-EU-Spitzenkandidaten Andreas Schieder sprechen beim SPÖ-EU-Wahlkampffinish. Weitere TeilnehmerInnen sind u.a. die SPÖ-Delegationsleiterin im EU-Parlament und SPÖ-EU-Kandidatin Evelyn Regner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda (Festzelt Löwelstraße, 1010 Wien).

SAMSTAG, 25. Mai 2019:

10.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder und die SPÖ-Delegationsleiterin im EU-Parlament und SPÖ-EU-Kandidatin Evelyn Regner nehmen an der Schlusskundgebung der Wiener SPÖ am Viktor-Adler-Markt teil (Viktor-Adler-Markt, 1100 Wien).

11.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder besucht den Karmelitermarkt und das Donaukanaltreiben 2019 – ein Fest auf der Donaukanalpromenade zwischen Spittelau und Franzensbrücke.

15.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder nimmt an der EU-Wahlkampfveranstaltung in der Lugner City teil (Gablenzgasse 7, 1150 Wien).

SONNTAG, 26. Mai 2019:

9.30 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures ehrt die Top 3 Läuferinnen des 5km Elitewettbewerbs des Österreichischen Frauenlaufes im Rahmen einer Flower Ceremony (Pierre-de-Coubertin-Platz, 1020 Wien).

