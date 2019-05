AVISO Buchpräsentation "Wien in der nationalsozialistischen Ordnung des Raums"

20. Mai 2019, 16:00 Uhr, Stadtsenatssitzungssaal im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - Mit der Publikation "Wien in der nationalsozialistischen Ordnung des Raums" liegt jetzt ein herausragendes Werk über die Stadtplanung in Wien in der Zeit der NS-Diktatur vor.

Die Autoren Siegfried Mattl, Gottfried Pirhofer und Franz J. Gangelmayer beschreiben, wie die Stadtplanung nach dem "Anschluss", eingepfercht zwischen den Postulaten der NS-Raumordnung, den Phantasmen der Monumentalplaner, den großspurigen Ankündigungen des Göring`schen Vierjahresplanes, den Forderungen der Militärs sowie den technokratischen Ansprüchen, entlang der Ziele der NS-Ideologie agierte, nicht zuletzt im Verbund mit jenen akademischen Eliten, die bereits lange vor 1938 NS-konforme Leitbilder entwickelt hatten. (...)



Das Werk aus der VWI Studienreihe wird im Rahmen einer Präsentation am Montag, 20.5.2019, um 16:00 Uhr im Stadtsenatssitzungssaal im Wiener Rathaus der Öffentlichkeit vorgestellt.

Einführung und Vorstellung

Anita Eichinger, Direktorin Wienbibliothek

Begrüßung

Michael Ludwig, Bürgermeister und Landeshauptmann



Maria Vassilakou, Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin



Podium

Béla Rásky, GF Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI)

Gottfried Pirhofer, Autor

Anita Eichinger, Direktorin Wienbibliothek

Franz J. Gangelmayer, Leiter Druckschriftensammlung Wienbibliothek

Thomas Madreiter, Planungsdirektor

Moderation: Angelika Fitz, Direktorin Architekturzentrum Wien



Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter oeffentlichkeitsarbeit @ wienbibliothek.at wird gebeten.











Rückfragen & Kontakt:

Andreas Baur

Mediensprecher Vzbgm. Maria Vassilakou

andreas.baur @ wien.gv.at

0664 831 74 49