ORF III am Wochenende: „Geheimnisse des Dritten Reichs“ im „zeit.geschichte“-Abend, „Erlebnis Bühne“ feiert die Staatsoper

Außerdem: „Das ganze Interview“ mit Ümit Vural, „Probieren Sie’s mit einem Jüngeren“ zum 70er von Karlheinz Hackl, „GartenKULT: Der Kreativgarten“

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 18. Mai 2019, ergründet ORF III Kultur und Information in einem „zeit.geschichte“-Sechsteiler „Geheimnisse des Dritten Reichs“. Am Sonntag, dem 19. Mai, heißt es zum Auftakt des Schwerpunkts „150 Jahre Wiener Staatsoper“ um 20.15 Uhr „Die Staatsoper feiert – wir feiern mit“: „Erlebnis Bühne“ blickt auf das Fest zum 50-jährigen Jubiläum der Wiedereröffnung der Staatsoper 2005 zurück.

Samstag, 18. Mai:

ORF III zeigt am Samstag in einer neuen Folge von „GartenKULT“, wie „Der Kreativgarten“ (16.55 Uhr) gelingt. Gartenprofi Josef Starkl und Moderatorin Katharina Gritzner haben dazu jede Menge Tipps und Tricks gesammelt, die nicht viel Geld kosten.

Im ORF III Hauptabend beleuchtet die „zeit.geschichte“ in einem sechsteiligen Doku-Schwerpunkt die „Geheimnisse des Dritten Reichs“. Um 20.15 Uhr macht „Mythos Rommel“ den Anfang. Der größte Förderer Erwin Rommels war Adolf Hitler, dem der Generalfeldmarschall lange treu ergeben diente. Im Sommer 1944 brach er jedoch mit seinem Gönner. War auch Rommel dafür, den Diktator zu beseitigen? Und wie viel wusste er von der Verschwörung, die im erfolglosen Stauffenberg-Attentat mündete? Die Dokumentation von Christian Frey liefert neue Hinweise. „Die Akte Heß“ (21.00 Uhr) von Jörg Müllner beleuchtet den rätselhaften Flug von Rudolf Heß, dem Stellvertreter Hitlers, nach Großbritannien im Jahr 1941. Danach zeigt „Mythos Alpenfestung“ (21.45 Uhr) von Christian Frey, was es mit dem sagenumwobenen Tunnelsystem in den österreichischen Alpen als letztem Zufluchtsort der Nationalsozialisten auf sich hat. Die Dokumentation „Himmlers Macht“ (22.40 Uhr), gestaltet von Ricarda Schlosshahn, Christoph Wermke, Friedrich Scherer und Florian Dietrich, geht den Rätseln auf die Spur, die Hitlers mächtigster Paladin Heinrich Himmler bis heute aufgibt. Der Film „Speers Täuschung“ (23.25 Uhr) von Uli Weidenbach beweist, wie tief Hitlers Architekt Albert Speer als Rüstungsminister in die NS-Verbrechen verstrickt war. Abschließend sucht die Dokumentation „Das Geheimnis von U513“ (0.10 Uhr) von Oliver Halmburger die Küstengewässer Brasiliens ab, wo nach jahrelanger Suche in 130 Metern Tiefe das als bis dahin verschollen gegoltene Wrack der U513, eines deutschen Langstrecken-U-Boots, gefunden wurde.

Sonntag, 19. Mai:

Die ORF-III-Neuproduktion „Das ganze Interview: Sandra Szabo im Gespräch mit Ümit Vural“ (10.00 Uhr) gibt anlässlich des islamischen Fastenmonats Ramadan – der heuer vom 6. Mai bis zum 4. Juni dauert – Einblicke in das Leben und Denken des Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich.

Im Vorabend zeigt ORF III anlässlich des Geburtstags von Karlheinz Hackl, der sich am 16. Mai zum 70. Mal jährt, den im Jahr 2000 entstandenen Spielfilm „Probieren Sie’s mit einem Jüngeren“ (17.20 Uhr) von Michael Kreihs u. a. mit Karlheinz Hackl und Senta Berger. Um 18.50 Uhr stimmt „Operette sich wer kann“ mit dem „Kriminaltango“ von Geza von Cziffra aus dem Jahr 1960 auf den Klassik-Höhepunkt des Abends ein.

„Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ zeigt um 20.15 Uhr das große Fest, das am 5. November 2005 zur Feier des 50-jährigen Jubiläums der Wiedereröffnung in der Wiener Staatsoper stattgefunden hat. Mit dabei waren damals Größen wie Agnes Baltsa, Michael Schade, Thomas Hampson, Edita Gruberova, Bryn Terfel, Christian Thielemann, Zubin Mehta, die Wiener Philharmoniker u. v. m.

