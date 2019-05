ORF SPORT + mit der Eishockey-WM und der Austrian Football League

Ebenfalls am 18. und 19. Mai: DTM Belgien und das „UEFA Euro 2019 Men’s Under 17“-Finale

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 18. Mai 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den Eishockey-WM-Spielen Lettland – Russland um 12.00 Uhr und Italien – Norwegen zeitversetzt um 19.00 Uhr, von der DTM Belgien 2019 um 13.25 Uhr und vom Austrian-Football-League-Match Steelsharks Traun – Projekt Spielberg Graz Giants um 15.50 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00, 10.00 und 11.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30, 10.30 und 11.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Formel-1-Grand-Prix von Spanien 2019 um 20.15 Uhr, von der DTM Belgien 2019 um 21.45 Uhr und vom Porsche-Carrera-Cup Deutschland um 22.30 Uhr.

Die Live-Übertragungen von den Eishockey-WM-Spielen Österreich – Tschechien um 16.00 Uhr und Schweiz – Russland um 20.00 Uhr sowie vom Finale bei der UEFA Euro 2019 Men’s Under 17 um 18.45 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte von der WRC-Rallye Chile 2019 um 15.00 Uhr und von der X-Bow-Battle Brünn 2019 um 22.45 Uhr sowie das Magazin „Road to the FIFA Women’s World Cup France 2019“ um 19.30 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 19. Mai.

Von 10. bis 26. Mai geht in der Slowakei die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft über die Bühne. ORF SPORT + überträgt an allen Spieltagen live. Die Matches der österreichischen Nationalmannschaft gegen Lettland (11. Mai), Russland (12. Mai), Schweiz (14. Mai), Schweden (16. Mai), Norwegen (17. Mai), Tschechien (19. Mai) und Italien (20. Mai) sind alle live im Programm.

Die Kommentatoren sind Daniel Warmuth (Samstag) und Michael Berger (Sonntag), für Analysen sorgt Peter Znenahlik. (ORF-TVthek live:

Lettland – Russland von 12.00 bis 14.45 Uhr, Italien – Norwegen von 16.00 bis 18.45 Uhr)

Zweite Station der DTM-Saison 2019 ist am 18. und 19. Mai Zolder in Belgien. Die ersten beiden Rennen in Hockenheim gewannen die Deutschen Marco Wittmann und René Rast. Kommentator ist Ernst Hausleitner.

In der 6. Runde der Austrian Football League treffen am 18. Mai die Steelsharks Traun und Projekt Spielberg Graz aufeinander. Kommentator ist Michael Bacher, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Pasha Asiladab.

ORF SPORT + zeigt das Finale bei der der UEFA Euro 2019 Men’s Under 17 live aus Irland. Kommentator ist Erwin Hujecek. (ORF-TVthek live von 17.20 bis 19.30 Uhr)

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 17. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

