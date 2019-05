AVISO: Grüne Aktion, Morgen, 18. Mai, 12.30h - Malen fürs Klima mit Sarah Wiener - Fototermin

Wien (OTS) - Einladung zur Grünen Aktion „Malen fürs Klima" am Wiener Heldenplatz mit Sarah Wiener.

Die Grünen laden alle ein, am Samstag gemeinsam mit Sarah Wiener ihre Klimabotschaft unter die Menschen zu bringen und ein Plakat mit ihren Forderungen zu bemalen. Die Plakate werden dann an prominenten Plätzen in der Stadt aufgestellt.



Thema: Fotoaktion – Malen fürs Klima: Sarah Wiener malt gemeinsam mit vielen Menschen Klimabotschaften auf Plakate

Zeit: Morgen, 18. Mai 2019, 12.30 Uhr

Ort: Wiener Heldenplatz, 1010 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen.

