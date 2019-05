GRAS verteilt CBD

Mit einer großen Verteilaktion von CBD fordern die Grünen & Alternativen Student_innen die Legalisierung von Cannabis

Wien (OTS) - Bei der heutigen Verteilaktion der Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS) am Campus der Universität Wien wurde CBD an die Studierenden ausgegeben. “Die GRAS steht für das gute Leben für alle. Ein gutes und freies Leben bedeutet auch, selbst Entscheidungen zu treffen”, so Dietlinde Oberklammer, eine der beiden bundesweiten Spitzenkandidatinnen der GRAS. “Wir fordern die Legalisierung von Cannabis”, sagt Adrijana Novakovic, eine der beiden bundesweiten Spitzenkandidatinnen der GRAS.

Verpackt waren die Goodies der besonderen Art in kleinen Teebeuteln und wurden mit einem “Yes we can-nabis” Sticker versehen. Die Studierenden nahmen das CBD mit Freude an. “Wir wollen eine Entstigmatisierung von Cannabis und vor allem Entkriminalisierung der Cannabiskonsument_innen”, sagt Oberklammer. “Es braucht Aufklärung statt Halbwahrheiten”, so Novakovic abschließend.

CBD ist in Österreich erlaubt und erfreut sich steigender Beliebtheit. Es unterliegt - anders als THC - nicht dem Arznei- bzw. Suchtmittelgesetz. Somit darf es legal verkauft, gekauft und konsumiert werden.

Fotos zur Aktion finden sich unter: https://drive.google.com/open?id=1fD-tWrLPP5mfpkYd9uQkQJGrWZhLAOL8



