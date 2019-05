LHStv. Franz Schnabl gratuliert AK-Präsident Markus Wieser zur einstimmigen Wahl

Die Arbeiterkammer als starke Partnerin an der Seite der NiederösterreicherInnen

St. Pölten (OTS) - „Eine herzliche Gratulation“, spricht LHStv. Franz Schnabl zur heutigen einstimmigen Wahl von Markus Wieser zum Präsidenten der Arbeiterkammer Niederösterreich aus. Nach dem eindrucksvollen Wahlergebnis der FSG bei der AK-Wahl in NÖ wurde Wieser heute, von stehenden Ovationen begleitet, von allen Fraktionen wieder zum obersten Arbeitnehmervertreter des Landes gewählt.

LHStv. Schnabl: „Es beruhigt, auch in den kommenden Jahren einen starken Partner an der Seite der ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen zu wissen. Markus Wieser ist der Garant dafür, dass die NiederösterreicherInnen am Arbeitsplatz bestens vertreten sind, das Serviceangebot der AK NÖ weiter ausgebaut und stets up-to-date gehalten wird und sich die NiederösterreicherInnen auch sicher sein können, bei Fragen des KonsumentInnenschutzes optimal vertreten zu sein. Ich freue mich auf gute und intensive Zusammenarbeit und wünsche viel Erfolg im Sinne aller NiederösterreicherInnen.“

Rückfragen & Kontakt:

Büro LHStv. Schnabl

Anton Feilinger

Pressesprecher

0699/13031166

anton.feilinger @ lhstv-schnabl.at