„Eurovision Song Contest“ – Das große Finale am 18. Mai live aus Tel Aviv in ORF 1 barrierefrei und mit Teletwitter

Conchita Wurst und Madonna im Showprogramm

Wien (OTS) - Die Niederlande, Nordmazedonien, Albanien, Schweden, Russland, Aserbaidschan, Dänemark, Norwegen, die Schweiz und Malta – diese Länder qualifizierten sich gestern, am 16. Mai 2019, für das Finale des „Eurovision Song Contest“. Österreich schaffte den Sprung in die Top Ten trotz guter Performance nicht. Bis zu 612.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich das zweite Semifinale nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt verfolgten 505.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das zweite Semifinale des Eurovision Song Contest 2019 live aus Tel Aviv. Besonders groß war das Interesse bei den jungen Zuseherinnen und Zusehern: Der Marktanteil des Semifinal-Abends bei den 12- bis 49-Jährigen lag bei 22 Prozent, bei den 12- bis 29-Jährigen bei 19 Prozent.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Bei PAENDA standen ihre einzigartige Stimme und ihre unglaubliche Musikalität im Vordergrund. Europa hat sich aber diesmal für die lauteren Töne entschieden – was ich persönlich sehr schade finde. Wir haben das Musikland Österreich mit großer Qualität vertreten. Mein Dank und meine Hochachtung gelten unserer Künstlerin – sie steht für das Besondere, Eigenwillige, Something Special: Und das Besondere bringt uns weiter – auch mit Niederlagen.“

26 Nationen singen morgen am 18. Mai um den Sieg beim 64. Eurovision Song Contest. ORF 1 zeigt die spektakuläre Show live ab 21.00 Uhr. Heute wurde auch die Startreihenfolge, die nach redaktionellen Kriterien vom Hostbroadcaster und der EBU festgelegt wurde, veröffentlicht. Die Entscheidung, wer die internationalen Jurys und das Publikum mit seiner Performance überzeugen konnte, fällt live ab 23.40 Uhr – wie auch schon im Vorjahr werden zuerst die Juryvotings mit Schaltungen in die Teilnehmerländer verkündet und danach in einem zweiten Schritt die Publikumsvotes dazugezählt. Kommentiert wird das große Finale einmal mehr von Andi Knoll: „Es ist natürlich schade, dass Österreich im Bewerb nicht mehr dabei ist, aber wenn das Publikum nach österreichischen Dingen sucht: Die Bühne ist von einem Fast-Österreicher, die Songs von Aserbaidschan und Malta sind von Österreichern mitgeschrieben, Conchita ist auf der Bühne und ich bin auch mit dabei – also es gibt genug patriotische Gründe einzuschalten. Darüber hinaus ist es einfach die geilste TV-Party des Jahres.“ Die Punkte der österreichischen Jury werden heuer erstmals von Philipp Hansa verkündet.

Österreich ist im Finale mit Conchita Wurst vertreten, die im Showprogramm gemeinsam mit ehemaligen ESC-Legenden wie Mans Zelmerlöw, Verka Serduchka und Eleni Foureira auftritt. Mit Spannung wird auch Superstar Madonna erwartet, die ihren neuen Song „Future“ und „Like a Prayer“ präsentiert.

Eröffnet wird der ESC-Abend von ORF 1 bereits um 20.15 Uhr mit dem dritten Teil von „Mr. Song Contest proudly presents“: Diesmal präsentiert Andi Knoll seine ganz persönlichen Höhepunkte des ESC-Finales. Anschließend an den Showabend lassen Hanno Settele und Tamara Mascara gemeinsam mit ihren Gästen den Finalabend Revue passieren und schalten live zu Jürgen Pettinger nach Tel Aviv.

Teletwitter im ORF TELETEXT während der Live-Shows

Auch im Finale bietet der ORF TELETEXT allen Song-Contest-Fans wieder sein erfolgreiches Teletwitter-Service an: Das bedeutet, dass wieder im ORF TELETEXT getwittert werden kann bzw. auf Twitter (Hashtag #ESCORF) gepostete Kommentare im ORF TELETEXT während der TV-Show am Fernsehgerät eingeblendet werden können. Die von der Teletext-Redaktion ausgewählten Tweets – zum Beispiel besonders witzige oder originelle – können über Seite 780 am unteren Bildschirmrand – ähnlich wie Untertitel – aufgerufen werden, sodass Fans gleichzeitig die TV-Show sehen und die Tweets lesen können. Aus technischen Gründen sind dabei Tweets mit Bildern oder Links ausgeschlossen, für die Veröffentlichung können nur Tweets mit maximal 140 Anschlägen berücksichtigt werden. Auf ORF TELETEXT-Seite 781 gibt es genaue Erläuterungen, auch zum Abruf auf Set-Top-Boxen, bei denen Untertitel und damit auch der Teletwitter nur im Untertitelungs-Menü der Box angewählt werden müssen.

Das Voting und die Startreihenfolge im Finale:

Die Punkte werden – wie in allen Ländern – zu 50 Prozent von einer Jury und zu 50 Prozent vom Publikum mittels Televoting vergeben. Im zweiten Semifinale voten nur die teilnehmenden Länder sowie Frankreich, Deutschland und die Ukraine, die bereits für das Finale qualifiziert sind. Die Zuseherinnen und Zuseher in Österreich können ihre Stimme unter 0901 050 25 und der angehängten zweistelligen Startnummer (50 Cent pro Anruf oder SMS) abgeben.

01 Malta: Michela „Chameleon“

02: Albanien: Jonida Maliqi „Ktheju tokës“

03 Tschechien: Lake Malawi „Friend of a Friend“

04 Deutschland: S!sters „Sister“

05 Russland: Sergey Lazarev „Scream“

06 Dänemark: Leonora „Love Is Forever“

07 San Marino: Serhat „Say Na Na Na“

08 Nordmazedonien: Tamara Todevska „Proud“

09 Schweden: John Lundvik „Too Late for Love“

10 Slowenien: Zala Kralj & Gašper Šantl „Sebi“

11 Zypern: Tamta „Replay“

12 Niederlande: Duncan Laurence „Arcade“

13 Griechenland: Katerine Duska „Better Love“

14 Israel: Kobi Marimi „Home“

15 Norwegen: KEiiNO „Spirit in the Sky“

16 Großbritannien: Michael Rice „Bigger than Us“

17 Island: Hatari „Hatrið mun sigra“

18 Estland: Victor Crone „Storm“

19 Weißrussland: ZENA „Like It“

20 Aserbaidschan: Chingiz „Truth“

21 Frankreich: Bilal Hassani „Roi“

22 Italien: Mahmood „Soldi“

23 Serbien: Nevena Božović „Kruna“

24 Schweiz: Luca Hänni „She Got Me“

25 Australien: Kate Miller-Heidke „Zero Gravity“

26 Spanien: Miki „La Venda“

Der „Eurovision Song Contest“ im Hitradio Ö3

Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer berichtet für die Ö3-Hörer/innen live aus Tel Aviv. Seine Eindrücke und Erlebnisse schildert er on air im Hitradio Ö3 und online auf der Ö3-Homepage. Am Finaltag (Samstag, 18. Mai) sendet Ö3 von 16.00 bis 21.00 Uhr den „Ö3-Song-Contest-Countdown“ – das Ö3-Musikspecial zum Song Contest 2019 in Tel Aviv. Ö3-Moderatorin Susi Zuschmann moderiert das Warm-up zum großen Finale und spielt die besten, schrillsten, kitschigsten, leisesten, lautesten und buntesten Songs der Song-Contest-Geschichte. Zu hören sind fünf Stunden lang ausschließlich Song-Contest-Songs.

Der „Eurovision Song Contest“ im Internet

Das ORF.at-Network stellt online alles Wissenswerte rund um den Musik-Event bereit: ORF.at informiert dabei nicht nur in ausführlichen Vor- und Nachberichten, die Acts und das Geschehen vor und hinter den Kulissen. ESC-Fans können beim Finale im Web auch direkt mitfiebern – und zwar mit dem multimedialen news.ORF.at-Live-Ticker und den Live-Streams der ORF-TVthek.

Auf der ORF-TVthek gibt es bereits während der Live-Sendung auch Video-on-Demands. Weitere Features: ein Video-on-Demand-Themenschwerpunkt und ein Videoarchiv, in dem die österreichischen Beiträge der vergangenen Jahrzehnte nachgesehen werden können. Auf ORF extra (extra.ORF.at) informiert ein Newsletter über das ESC-Programm.

