OMV verstärkt Konzernzentrale in Wien

Wien (OTS) -



Konzernweite Personal-, Finanz- und IT-Aufgaben werden in Wien gebündelt

Die OMV schafft damit mehr als 250 zusätzliche, hochqualifizierte Jobs in Österreich



Die OMV ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen und hat sich internationaler ausgerichtet. Bei allen Aktivitäten sind ein hohes Digitalisierungsniveau sowie eine zentrale Datenerfassung und -verarbeitung wesentliche Erfolgskriterien. Voraussetzung dafür ist die Bündelung aller entsprechenden Kernkompetenzen. Österreich hat sich im OMV-Konzern als Forschungs- und Innovationsstandort bewährt. Hier werden zukünftig verstärkt digitale Technologien entwickelt und international ausgerollt.



Vor diesem Hintergrund baut die OMV die Rolle der Konzernzentrale in Wien aus. Diese wird – einem globalen Business- und Governance-Modell folgend – künftig für alle konzernweiten Aufgaben im Finanz- und Personalbereich sowie für die Digitalisierung und IT verantwortlich sein. Die Umsetzung erfolgt schrittweise bis Ende 2020.



Rainer Seele, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV: „Mit dieser Maßnahme schaffen wir mehr als 250 neue, hochqualifizierte Arbeitsplätze in Österreich, wo unsere Wurzeln liegen. Dementsprechend werden wir von Wien aus die internationale Steuerung des Konzerns stärken sowie Digitalisierung, Technologieentwicklung und Innovation vorantreiben.“



Diese Neuausrichtung gab die OMV heute anlässlich einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien bekannt: „Ich freue mich über jeden zusätzlichen Arbeitsplatz, der in Österreich geschaffen wird. Das ist nicht nur ein positives Signal für den Arbeitsmarkt, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Österreich insgesamt. Zudem bestärkt uns dies in der Umsetzung unserer Digitalisierungsoffensive“, so der Österreichische Bundeskanzler.





