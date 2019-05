„Heimat Fremde Heimat“ über Brückenbauer – Muslime gegen Antisemitismus

Außerdem am 19. Mai um 13.30 Uhr in ORF 2: Weitblicke mit Ilija Trojanow

Wien (OTS) - Am Sonntag, dem 19. Mai 2019, moderiert Marin Berlakovich zum ersten Mal das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“. Folgende Beiträge stehen um 13.30 Uhr in ORF 2 auf dem Programm:

Brückenbauer – Muslime gegen Antisemitismus

Die muslimische Jugend Österreich (MJÖ) ist mit einem Antisemitismus-Projekt für den diesjährigen Europäischen Jugendkarlspreis 2019 nominiert. Ein ganzes Jahr lang haben sich Mitglieder der MJÖ durch interkulturelle und religiöse Aktivitäten mit dem Judentum und islamisierten Ressentiments gegenüber Juden auseinandergesetzt. „Jeder Fall von Antisemitismus innerhalb der Gesellschaft und unserer Community ist einer zu viel“, sagt die Bundesvorsitzende der MJÖ, Canan Yasar. Das Projekt soll eine Präventionsmaßnahme sein. Viele junge Musliminnen und Muslime hatten hierbei zum ersten Mal in ihrem Leben Kontakt mit Jüdinnen und Juden. Čedomira Schlapper berichtet.

Änderungsschneiderei – ein Migrantenjob?

In Wien gibt es 240 Schneidereien. 90 Prozent von ihnen sind Änderungsschneidereien und werden von Migranten betrieben. Seit zwei Jahren ist das Gewerbe ein offenes und die Qualitätsunterschiede sind enorm. Ajda Sticker hat zwei Schneidermeister besucht, die bereits seit Jahrzehnten ihre Dienste anbieten und sich neben einer zufriedenen Stammkundschaft ein neues Leben in Österreich aufbauen konnten.

Weitblicke mit Ilija Trojanow

Ilija Trojanow kam in Sofia, Bulgarien, auf die Welt und floh 1971 mit seiner Familie über Jugoslawien nach Deutschland. Später bekam sein Vater einen Job in Kenia, wo Trojanow aufwuchs. Der mehrsprachige Weltenbürger studierte danach in Deutschland Rechtswissenschaften und Ethnologie. Ilija Trojanow beschäftigt sich in seiner Literatur mit den Themen Flucht und Rassismus. Er hinterfragt dabei die „koloniale“ Sicht der Europäerinnen und Europäer von Menschen aus Afrika unabhängig davon, wo sie leben. Für die Serie „Weitblicke“ denkt Ilija Trojanow über neue Modelle des Zusammenlebens von verschiedenen Kulturen nach. Ein Beitrag von Sabina Zwitter.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at