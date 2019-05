Mattle: Digitale Handy-Signatur bringt mehr Sicherheit als Unterschrift!

oesterreich.gv.at ist richtige & sichere Antwort in Zeiten der Digitalisierung

Innsbruck (OTS) - Der Tiroler Landtagsvizepräsident Anton Mattle kann den Vorstoß der Arbeiterkammer Tirol, das Meldewesen im digitalen Amt „oesterreich.gv.at“ wieder zu streichen, nicht nachvollziehen. Als Bereichssprecher der Tiroler Volkspartei für Sicherheit und Digitalisierung sieht Mattle in der von der Tiroler Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck initiierten Online-Plattform zwei wesentliche Vorteile: „Einerseits ist die App eine wesentliche Vereinfachung und ein Wendepunkt in der Verwaltung. Andererseits bringt sie mehr Sicherheit, da die Identifizierung mit der Handy-Signatur sicherer ist als eine herkömmliche Unterschrift.“

Falschmeldungen leichter verfolgbar

Schon bisher gab es Scheinmeldungen im Meldewesen. Durch die Authentifizierung mit der Handy-Signatur und die persönliche Anmeldung im digitalen Amt ist nun erstmals nachvollziehbar, welche Person diese Falschmeldung vorgenommen hat. „Für die Bürger ist der Dienst 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr erreichbar. Keiner ist gebunden an Öffnungszeiten der Amtsstube. Diesen Fortschritt wegen einigen wenigen Betrügern wieder einzustampfen, wäre ein Rückschritt. Besonders weil das System besser nachvollziehen lässt, wer diese Betrüger sind. Eine vorsätzliche Falschmeldung über das digitale Amt ist daher kein Fehler im System, sondern absichtlicher Betrug und wird wie bisher als solcher gewertet“, so Mattle.

