Raiffeisen Landesbank Kärnten gewinnt Recommender Award

Die Raiffeisen Landesbank Kärnten hat außergewöhnlich zufriedenen Kunden.

Klagenfurt (OTS) - Die Raiffeisen Landesbank Kärnten konnte sich bei der Verleihung des Recommender Awards in der Kategorie „Regionalbanken“ als Gewinner in ganz Österreich durchsetzen. Außerdem wurde der Raiffeisen Landesbank Kärnten das anerkannte und begehrte Gütesiegel für „exzellente Kundenorientierung“ verliehen. Der Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) prämiert jährlich die besten Banken und Versicherungen mit dem "Recommender Award" – eine Auszeichnung, die für besondere Kundenzufriedenheit in Österreich vergeben wird und die Weiterempfehlungsbereitschaft misst.

Österreichs größte Jury, die Bankkunden, hat entschieden: Aus der Befragung von 8.000 Bank- und Versicherungskunden ging die Raiffeisen Landesbank Kärnten als klarer Sieger des Recommender-Awards in der Kategorie „Regionalbanken“ hervor. Die Raiffeisen Landesbank Kärnten darf sich damit stolz über die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft, also über die zufriedensten Kunden aller Österreichischen Regionalbanken freuen. Zudem wurde das begehrte Gütesiegel für „exzellente Kundenorientierung“ verliehen. „Der Kunde steht im Mittelpunkt all unseres Handelns. Die Auszeichnung ist Belohnung und Ansporn unseren Kunden weiterhin mit außergewöhnlicher Beratung und Betreuung zur Seite zu stehen“, betont Peter Gauper, Vorstand der Raiffeisen Landesbank Kärnten.

Der Recommender hat sich in seinem 13-jährigen Bestehen als maßgebliches Branchenbarometer etabliert. 8.000 befragte Bank- und Versicherungskunden fallen als größte Jury Österreichs klare Urteile darüber, welche Unternehmen es schaffen, ihre Kunden von sich nicht nur zu überzeugen, sondern zu begeistern. Das Gütesiegel fungiert damit sowohl als Orientierungshilfe für Kunden als auch als Benchmark für Finanzinstitute.

