Mutmaßliche Hintermänner aus Suchmittelmilieu festgenommen

Wien (OTS) - 16.05.2019, 12.30 Uhr

10., Wien-Favoriten

Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsbereich, Gruppe Linsberger, ist es nach mehrwöchigen Ermittlungen am 16. Mai 2019 gelungen, drei mutmaßliche Suchmittelhändler festzunehmen. In einer Wohnung in Wien-Favoriten wurden mit Unterstützung der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) rund 25 Gramm Kokain, knapp 2000 Gramm Heroin und mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt. Die serbischen Staatsangehörigen im Alter von 27, 31 und 33 Jahren befinden sich in Haft. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen beläuft sich auf rund 65.000 Euro.

