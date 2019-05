AVISO: Verteidigungsminister Kunasek besucht Assistenzeinsatz im Burgenland

Wien (OTS) - Am Montag, dem 20. Mai 2019 besucht Verteidigungsminister Mario Kunasek gemeinsam mit dem stellvertretenden Landeshauptmann des Burgenlandes Johann Tschürtz und dem Abgeordneten zum EU-Parlament Harald Vilimsky die 3. Assistenzkompanie in der Montecuccoli-Kaserne in Güssing.

Medienvertreter sind herzlich willkommen. Es besteht Foto-, Film- und Interviewmöglichkeit!

Treffpunkt:

20. Mai 2019, 0910 Uhr

Montecuccoli Kaserne

Wiener Straße 14

7540 Güssing

Die insgesamt rund 450 Soldaten des Assistenzeinsatzes im Burgenland kommen vom Jägerbataillon 18 (Landwehr-Kaserne/St. Michael), vom Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7 (Von der Gröben-Kaserne/Feldbach), von der Garde (Maria Theresien-Kaserne/Wien) und dem Aufklärungs- und Artilleriebataillon 3 (Bolfras-Kaserne/Mistelbach).





