durchblicker.at: Kleine Anbieter unterbieten neue EU-Auslandstarife deutlich

Aktueller Tarif-Vergleich zeigt starke Preisunterschiede nach Einführung neuer EU-Tarif-Limits. Wer regelmäßig ins EU-Ausland telefoniert, sollte zu Help mobile, Spusu oder Tchibo greifen.

Wien (OTS) - Telefonieren in andere EU-Länder ist seit Mittwoch deutlich billiger. Während Roaming-Gebühren innerhalb der EU bereits 2017 abgeschafft wurden, gelten nun auch gesetzliche Tarif-Limits für Gespräche von Österreich ins EU-Ausland von maximal 22,8 Cent (inklusive Mehrwertsteuer) pro Minute und 7,2 Cent pro SMS. Das größte österreichische Tarifvergleichsportal durchblicker.at hat sich nach in Kraft-Treten der neuen Vorgaben die neuen Tarifangebote in Österreich angesehen.

Fazit: Alle Anbieter haben zum Stichtag oder bereits davor ihre Minutentarife auf die neuen EU-Limits gesenkt. Wer aber wirklich regelmäßig in andere EU-Länder telefoniert, sollte nach Tarifpakete kleiner Alternativanbieter Ausschau halten, bei denen Gespräche ins EU-Ausland inkludiert sind.

Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker.at: „Selbst unter den Einsteiger-Tarifpaketen gibt es eine breite Auswahl an Angeboten, die auch EU-Auslandstelefonie beinhalten. Allerdings sollte man sich abseits der großen Mobilfunker umsehen. Kleine Anbieter wie Help mobile, Spusu oder Tchibo unterbieten hier die Konkurrenz aktuell deutlich.“

Tarife mit inkludierten EU-Minuten starten bereits bei 5,90 Euro pro Monat. Help mobile bietet zu diesem Einsteiger-Preis zwar keine inkludierten Datenmengen, aber 300 Gesprächsminuten und 100 SMS an – egal ob innerhalb Österreichs oder in andere EU-Länder. Wer etwas mehr Gesprächsvolumen benötigt, erhält bei Spusu monatlich 500 EU-Minuten und 100 SMS für 6,90 Euro bzw. 600 Minuten und 200 SMS oder 500 Minuten und 500 SMS für 7,90 Euro. Hier sind auch bereits 3 bis 4 Gigabyte Datenvolumina inkludiert, allerdings mit Einschränkungen bei der Roaming-Nutzung. Für 1.000 Minuten und 500 SMS ins EU-Ausland startet das Angebot bei effektiv 9,29 Euro mit einem Handy-Tarif von Tchibo bzw. 9,50 bei Help Mobile.

Würde man diese Bundle-Tarife ausschließlich für EU-Telefonie nutzen und die inkludierten Freimengen komplett ausschöpfen, ergeben sich in diesen Tarifen Minuten-Preise deutlich unter dem EU-Limit zwischen 0,9 und 1,9 Cent. Die Angebote von A1, Magenta und Drei und auch deren Diskont-Marken wie Yesss!, Bob und tele.ring können hier nicht mithalten. Die günstigsten Tarife mit EU-Minuten beginnen hier erst ab effektiv rund 12 Euro und haben in diesem Preissegment in der Regel nur 100 Minuten ins EU-Ausland inkludiert.

Ein aktuell Online-Vergleich der Mobilfunktarife aller Anbieter ist kostenlos und anonym abrufbar unter https://durchblicker.at/mobilfunk. Wer regelmäßig ins EU-Ausland telefoniert, kann dort gezielt nach den individuell besten Tarifen suchen, die bereits Auslandsminuten beinhalten. Der Vergleich bezieht außerdem nicht nur die reinen Tarifkosten, sondern auch sämtliche Nebengebühren wie Anmeldegebühren und Servicepauschalen mit ein.

