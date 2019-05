Ausstellung „Nitsch. Räume aus Farbe“ in der Albertina in Wien

LH Mikl-Leitner: Ein Künstler von Welt, der in Niederösterreich ein Zuhause gefunden hat

St. Pölten (OTS/NLK) - „Nitsch. Räume aus Farbe“ – so lautet der Titel einer Ausstellung in der Albertina in Wien, die am gestrigen Abend von Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder und Kuratorin Elsy Lahner eröffnet wurde und bis zum 11. August zu sehen ist. Im Rahmen der Werkschau sind bis zu sechs Quadratmeter große Schüttinstallationen und Farbräume für Interessierte zu besichtigen. Ehrengast war unter anderem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Hermann Nitsch ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler“, hob Landeshauptfrau Mikl-Leitner hervor. „Ich bin stolz, dass dieser Künstler von Welt in Niederösterreich, in Prinzendorf, ein Zuhause gefunden hat, dass er gerne in dieser Region lebt und die Menschen hier mag“, sagte Mikl-Leitner. „Bei dieser Ausstellung in der Albertina dürfen wir Hermann Nitsch als Maler erfahren und können seine Bilder für sich betrachten“, unterstrich sie.

Generaldirektor Schröder sagte: „Eine Ausstellung zum 80. Geburtstag von Hermann Nitsch zu machen, ist eine Herausforderung. Diese Ausstellung ist mannigfaltig, vielfältig, schwarz-weiß und bunt, so wie die Welt von Hermann Nitsch ist.“ Hermann Nitsch sei ein begnadeter Zeichner, aber auch ein großartiger Musiker und Komponist, betonte er. „Bei dieser Ausstellung werden die Besucherinnen und Besucher über 30 Minuten die Musik von Hermann Nitsch hören“, führte er weiter aus.

Kuratorin Elsy Lahner dankte Hermann Nitsch und seinem Team für die gute Zusammenarbeit und meinte: „Diese Ausstellung soll dazu führen, dass die Besucherinnen und Besucher ihre Perspektive erweitern.“

Hermann Nitsch wurde am 29. August 1938 in Wien geboren. Ab 1953 studierte er an der Höheren Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt in Wien. 2007 eröffnete das Nitsch-Museum in Mistelbach, 2008 das Museo Hermann Nitsch in Neapel, 2018 feierte der Künstler seinen 80. Geburtstag.

Nähere Informationen: www.albertina.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse