1 Million Menschen geht es heute besser

Hilfswerk International präsentiert Jahresbericht 2018

Mithilfe unserer Spenderinnen und Spender konnte das Hilfswerk International 2018 weltweit mehr als eine Million Menschen so stärken, dass sie ihr eigenes Leben wieder in die Hand nehmen können. Dafür danke ich Ihnen von Herzen! -

Unsere tägliche Arbeit gestaltet Zukunft. Jeden Tag sehen wir die Früchte unserer Arbeit. In unserem Jahresbericht wollen wir Sie an unseren gemeinsamen Erfolgen teilhaben lassen. -

Wien (OTS) - „Mithilfe unserer Spenderinnen und Spender konnte das Hilfswerk International 2018 weltweit mehr als eine Million Menschen so stärken, dass sie ihr eigenes Leben wieder in die Hand nehmen können. Dafür danke ich Ihnen von Herzen!“ , kommentiert Hilfswerk International Geschäftsführer, Stefan Fritz, den Jahresbericht 2018.

Das Hilfswerk International brachte 2018 Nothilfe in Krisengebiete, leistete Hilfe für traumatisierte Flüchtlingskinder, organisierte landwirtschaftliche Unterstützung für die, die es dringend brauchen, baute zerstörte Häuser wieder auf und stützte u.a. den Gesundheitsbereich in abgelegenen afrikanischen Dörfern. „Unsere tägliche Arbeit gestaltet Zukunft. Jeden Tag sehen wir die Früchte unserer Arbeit. In unserem Jahresbericht wollen wir Sie an unseren gemeinsamen Erfolgen teilhaben lassen.“ , so Fritz.

Das bewirkte Hilfswerk International im Vorjahr – ein Auszug:

Dalila aus Tunesien konnte durch Hilfe vor Ort ihr eigenes Unternehmen gründen. Seither erwirtschaftet sie ein monatliches Einkommen und sorgt so unabhängig für sich und ihre Kinder.

Oder Himzo aus Bosnien und Herzegowina hat heute dank dem Hilfswerk International ein Dach über dem Kopf. Das bedeutet für ihn und seine Familie den Beginn einer selbstbestimmten Zukunft.

Und Luela aus Ostafrika ist nicht mehr auf Almosen angewiesen. Durch landwirtschaftliche Unterstützung reichen die Erträge ihrer Felder nicht nur zum Überleben, sondern auch für den Schulbesuch ihrer Kinder.

Der vollständige Jahresbericht mit allen Aktivitäten des Vorjahres steht unter https://www.hilfswerk.at/international/aktuelles/downloads/ zum Download bereit.

Spenden an Hilfswerk International gestalten Zukunft. Wir bitten weiterhin um Ihre Spenden. Vielen Dank!

IBAN: AT71 6000 0000 9000 1002, BIC OPSKATWW

Hilfswerk International

Hilfswerk International ist eine österreichische und weltweit tätige Hilfsorganisation, die seit 1978 Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe leistet. Wir stehen Menschen in Krisensituationen bei, verbessern Lebensbedingungen und schaffen neue Perspektiven. Als Teil der Hilfswerk-Familie unterstützt Hilfswerk International benachteiligte Familien in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales, Landwirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung. Hilfswerk International hilft Menschen dabei, ihre eigenen Potentiale (wieder) zu entfalten, und stärkt diese langfristig.

Hilfswerk International Jahresbericht 2018 auf unserer Website jetzt downloaden

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk International

Mag. Bianca Weissel

Kommunikation und Medien

01 40 57 500-112 | 0676 87 87 60110

bianca.weissel @ hilfswerk-international.at

www.hilfswerk.at/international