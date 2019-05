ChemPartner und Berkeley Lights gehen den nächsten Schritt in der Zusammenarbeit bei der Entdeckung von B-Zell-Antikörpern

Shanghai und South San Francisco, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Shanghai ChemPartner, ein führendes, globales Auftragsforschungsinstitut (CRO; Contract Research Organization), zusammen mit Berkeley Lights, Inc. (BLI), dem Marktführer in der digitalen Zellbiologie, gaben heute bekannt, dass sie den nächsten wichtigen Schritt im Rahmen ihrer Zusammenarbeit gemacht haben. ChemPartner hat die Beacon® Optofluidic-Plattform von BLI installiert und ist das erste Komplettanbieter-CRO, das seinen Kunden weltweit Dienste zur Erforschung von B-Zell-Antikörpern anbietet. Diese neue Funktion erweitert die bestehende Plattform zur Erforschung von Antikörpern durch ChemPartner und ergänzt die umfassenden Lösungen, die das Unternehmen für Kunden und Partner anbietet.

Durch die Zusammenarbeit und mit Unterstützung von BLI wird ChemPartner den Workflow der Antikörperforschung von BLI für B-Zellen mit den Assays von ChemPartner kombinieren. Die Beacon®-Plattform ist in der Lage, Zehntausende von Plasma-B-Zellen oder genbearbeiteten Zellen automatisch zu scannen und damit einen traditionell zeitaufwändigen, manuellen Prozess zu beschleunigen. Zellcharakterisierungen werden auf der Plattform durch eine Vielzahl von seriellen oder Multiplex-Fluoreszenztests durchgeführt, um die antigenspezifische Bindung an membrangebundene Ziele an lebenden Zellen, die relative Affinität und die funktionelle Reaktion mit Reporterzellen zu bestimmen. Einzelne Zellen mit den gewünschten Eigenschaften werden ausgewählt und für genomische Profilerstellung oder weitere Abfragen exportiert. Die Beacon®-Plattform ermöglicht die Charakterisierung von Plasma-B-Zellen in weniger als einem Tag.

"Der nächste Schritt unserer Zusammenarbeit basiert auf einer sehr erfolgreichen Proof of Concept-Studie, die wir abgeschlossen und zusammen mit BLI auf der Antibody Engineering and Therapeutics Conference im Dezember vorgestellt haben", erklärte Wei Tang, CEO von ChemPartner. "Wir freuen uns sehr darauf, diese Beziehung als Grundlage zu nutzen, um ChemPartners vielfältigem globalen Kundenstamm Zugang zu dieser hochmodernen Technologie in der Antikörperforschung zu verschaffen."

"Diese Zusammenarbeit dient als Nachweis der Flexibilität der Beacon®-Plattform, da wir die ChemPartner-Assays integriert haben, um die Antikörperforschung weiter zu beschleunigen", sagte Andy Last, Chief Commercial Officer bei Berkeley Lights, Inc. "Wir freuen uns auf weitere Zusammenarbeit mit ChemPartner, um die Effizienz für ihre globalen Kunden weiter zu steigern."

Um mehr über die Dienstleistungen der B-Zell-Antikörperforschung von ChemPartner zu erfahren, besuchen Sie: http://www.chempartner.com/biologics/b-cell-cloning/.

Um mehr über den Workflow zur Antikörperforschung der Beacon-Plattform zu erfahren, besuchen Sie: https://www.berkeleylights.com/beacon-applications/antibody-discovery/.

Informationen zu ChemPartner

Shanghai ChemPartner bietet ein breites Spektrum an Kapazitäten in der Wirkstoffforschung und -entwicklung, darunter die Erforschung von biologischen Wirkstoffen, chemischen Verbindungen und medizinischer Chemie, Biologie und Pharmakologie, DMPK und explorativer Toxikologie, CMC und Biologics-CMC. Shanghai ChemPartner bedient einen vielfältigen globalen Kundenstamm und verfügt über Labors, Geschäftsstellen und Niederlassungen in den USA, Europa, China und Japan.

Informationen zu Berkeley Lights:

Berkeley Lights, Inc. (BLI) Berkeley Lights ist ein Unternehmen aus dem Bereich der digitalen Zellbiologie, das Plattformen zur Beschleunigung der Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung zellbasierter Produkte und Therapien entwickelt und vermarktet. An der Schnittstelle von Biologie, Technologie und Informationstechnologie automatisieren unsere Plattformen die Manipulation, Analyse und Auswahl einzelner Zellen und schaffen so eine ultimative Skalierbarkeit und tiefgehende Zelleinblicke. Die Beacon-Plattform* eignet sich ideal für die Entwicklung von Zelllinien, die Entdeckung von Antikörpern (einschließlich direkter B-Zell-Workflows), die Genbearbeitung und die Workflows im Bereich Antikörper-Engineering. Jeder Workflow bietet eine 100-fache Steigerung des Erkenntnisgewinns, der 10-mal schneller und zu einem Bruchteil der Kosten erfolgt.

* Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in Diagnoseverfahren geeignet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berkeleylights.com.

