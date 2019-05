100 Jahre Citroën: Highlights der Unternehmensgeschichte

Citroën gibt einen Überblick über ihre Erfolgsgeschichte – von der Gründung 1919 durch André Citroën über die legendärsten Modelle bis zu den Mobilitätskonzepten der Zukunft.

Wien (OTS) - Wussten Sie, dass der Name Citroën auf den Spitznamen "Limonenmann" zurück geht? Der Ur-Urgroßvater von André Citroën, ein Zitrusfruchtverkäufer in Holland, wurde so gerufen.

Oder wussten Sie, dass der Atlantik-Überquerer Charles Lindbergh die Citroën-Leuchtreklame auf dem Eiffelturm als Orientierungshilfe für seinen Anflug auf Paris nutzte? Von 1925 bis 1934 erstrahlte der Schriftzug Citroën großflächig auf dem Eiffelturm. 250.000 Glühbirnen in sechs verschiedenen Farben sorgten für bis zu 40 Kilometer Leuchtweite.

Einfallsreichtum, Visionen und Mut sind drei Schlagworte die untrennbar mit André Citroën und seinem Vermächtnis verbunden sind. Bis heute sind es wegweisende Technologien und Fahrzeuge sowie einzigartige Werbekampagnen, die die Marke mit dem Doppelwinkel auszeichnen und ihr Image prägen – sei es die Leuchtreklame auf dem Eiffelturm oder die Advanced Comfort Federung der neuesten Citroën Modelle. Heute in der DNA von Citroën verankert, waren sie die Grundlage für die Etablierung der Marke und ihren weltweiten Erfolg.

Finden Sie einen ausführlichen Text zur Citroën-Geschichte zum Download anbei.



CITROËN ORIGINS

Mit dem Online-Museum Citroën Origins gibt die Marke einen umfassenden Einblick auf legendäre Modelle mit dem Doppelwinkel: Unter www.citroenorigins.at finden sich detaillierte Produktfakten zu fast 80 Citroën Modellen, Fotos, historische Broschüren sowie die charakteristischen Motorengeräusche der Citroën Fahrzeuge. Darüber hinaus liefert die Seite spannende Hintergrundinformationen zu den Themenschwerpunkten „Komfort“, „André Citroën“ sowie zum Citroën Logo – dem berühmten Doppelwinkel – von seinem Ursprung, über die weitere Entwicklung bis zum heutigen Design.

Finden Sie einen ausführlichen Text zur Citroën-Geschichte zum Download anbei.

Viele passende Fotos finden Sie auf der Citroën-Presseseite:

https://www.ots.at/redirect/citroen1



Rückfragen & Kontakt:

Citroën Österreich GmbH

Christoph Stummvoll

0676-83 494 300

christoph.stummvoll @ mpsa.com